Селин Дион впервые за шесть лет выступила с сольным концертом

Канадская певица Селин Дион впервые за шесть лет дала полноценный сольный концерт. Выступление состоялось в Париже. Во время концерта артистка не смогла сдержать слез. В 2022 году Дион рассказала, что у нее диагностировали синдром мышечной скованности.

Удивительно, что мы снова вместе. Я обещала вернуться и снова выйти на сцену. Сегодня я пою для вас и для себя. Огромное спасибо за вашу поддержку и терпение, — сказала певица.

Последний полноценный сольный концерт Дион состоялся в 2020 году в рамках мирового тура Courage. Позже из-за проблем со здоровьем она была вынуждена отменить часть запланированных выступлений.