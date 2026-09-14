Селин Дион впервые за шесть лет выступила с сольным концертом
14 Сентября 2026, 23:16
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14 Сентября 2026, 23:1614 Сентября 2026, 23:16
29Фото: The Associated Press
Канадская певица Селин Дион впервые за шесть лет дала полноценный сольный концерт. Выступление состоялось в Париже. Во время концерта артистка не смогла сдержать слез. В 2022 году Дион рассказала, что у нее диагностировали синдром мышечной скованности.
Удивительно, что мы снова вместе. Я обещала вернуться и снова выйти на сцену. Сегодня я пою для вас и для себя. Огромное спасибо за вашу поддержку и терпение, — сказала певица.
Последний полноценный сольный концерт Дион состоялся в 2020 году в рамках мирового тура Courage. Позже из-за проблем со здоровьем она была вынуждена отменить часть запланированных выступлений.
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