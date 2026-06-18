Село с нулевой преступностью за 5 лет выявили в Казахстане
Сегодня 2026, 11:16
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Сегодня 2026, 11:16Сегодня 2026, 11:16
157Фото: кадр из видео
В селе Жаналык Ескельдинского района области Жетысу с населением около 500 человек на протяжении пяти лет не зарегистрировано ни одного преступления.
Такой результат связан с решением жителей отказаться от продажи и употребления алкогольной продукции. Инициатива была поддержана аксакалами и местным населением. Сегодня Жаналык входит в число 30 сел региона, где действует добровольный отказ от алкоголя.
В обеспечении общественного порядка участвует участковый инспектор полиции, который проводит профилактическую работу с жителями.
В селе отмечается стабильная общественная ситуация и спокойная обстановка.
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