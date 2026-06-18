В селе Жаналык Ескельдинского района области Жетысу с населением около 500 человек на протяжении пяти лет не зарегистрировано ни одного преступления.

Такой результат связан с решением жителей отказаться от продажи и употребления алкогольной продукции. Инициатива была поддержана аксакалами и местным населением. Сегодня Жаналык входит в число 30 сел региона, где действует добровольный отказ от алкоголя.

В обеспечении общественного порядка участвует участковый инспектор полиции, который проводит профилактическую работу с жителями.

В селе отмечается стабильная общественная ситуация и спокойная обстановка.