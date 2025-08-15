В Костанайской области стартовал масштабный образовательный марафон для сельских неправительственных организаций, передает BAQ.KZ. Проект "Развитие гражданских инициатив на селе" охватит три региона — Костанайскую, Павлодарскую и Северо-Казахстанскую области — и должен стать толчком для формирования активных сообществ, способных менять жизнь на местах.

В течение нескольких дней участники будут прокачивать навыки стратегического планирования, учиться уверенно заявлять о себе в медиа, разрабатывать и продвигать социальные проекты, выстраивать партнёрства с государством и бизнесом. Формат — только практика и живое общение с ведущими экспертами в сфере социального предпринимательства, коммуникаций и развития сообществ.

Организаторы планируют подготовить не менее 70 сельских НПО, чтобы каждая из них могла стать точкой роста и драйвером перемен в своём регионе.