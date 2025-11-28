Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на диалог-платформе сельских акимов, где подчеркнул важность профессионализма руководителей на местах и необходимость их постоянного развития, передает BAQ.KZ.

По словам главы государства, обновление состава сельских акимов стало серьёзным шагом, однако само избрание — лишь начало большой и ответственной работы.

Президент отметил, что значительная часть действующих акимов только вступили в должность.

"Почти 60% действующих сельских акимов впервые были избраны на эту должность, что отражает значительное обновление состава местного самоуправления. Однако победа на выборах – это только начало большой работы", - сказал глава государства.

Он напомнил, что должность акима требует постоянного включения в процессы и инициативы.

"Понятно, что нельзя просто сидеть сложа руки даже после того, как вас избрали на этот пост. Акимы должны на деле показывать, что они действительно являются квалифицированными управленцами". Токаев также привёл народную пословицу, подчеркнув её актуальность: "Не зря ведь говорят: “Басшының бағы – ел-жұрттың қамы” (“Призвание руководителя – служить народу”)", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что важна не только осведомлённость о местных проблемах, но и реальная работа в интересах жителей.

"Для того, чтобы быть акимом, недостаточно только хорошо знать положение дел на селе. Нужно заслужить доверие сельчан, работать над повышением их благосостояния, вести их к достижению общих целей", - добавил он.

Он добавил, что сельские акимы должны иметь навыки реализации государственных реформ.

"Аким должен уметь на местном уровне осуществлять общегосударственные реформы. Именно такой профессионально подготовленный и трудолюбивый руководитель сможет оправдать доверие избирателей. Поэтому важно улучшать навыки сельских акимов в деле государственного управления", - сказал он.

Президент обратил внимание, что многие из новых руководителей раньше не работали во властных органах и испытывают дефицит опыта.

"Как уже было сказано, многие из них ранее не работали во властных структурах. Соответственно, и опыта в этом деле у них пока недостаточно". В этом контексте он отметил важность программы подготовки, инициированной партией Amanat: "Для решения этой проблемы по инициативе партии Amanat был запущен проект “Школа акимов”", - отметил он.

При этом Токаев подчеркнул, что краткосрочные курсы не могут полностью заменить профессиональное образование: "Конечно, обучение на таких курсах не может полноценно заменить высшее образование. Поэтому программа “Государственное и местное управление”, которая преподается в вузах, должна быть адаптирована к современным реалиям".

Президент также выделил темы, которые пока недостаточно проработаны.