Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров прокомментировал инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева, касающиеся усиления полномочий сельских акимов, развития кооперативов, программы "Ауыл аманаты" и перехода к однопалатному Парламенту. По его словам, предложенные реформы направлены на укрепление роли села и повышение эффективности управления на местах, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос о расширении полномочий акимов, депутат подчеркнул ключевую роль сельского уровня власти.

"Акимы сел являются тем политическим механизмом, который непосредственно соприкасается и работает с народом. В соответствии с Конституцией народ Казахстана является той большой силой, которую создает это государство. Поэтому нам нужно повышать роль и место сельских акимов, так как именно сельские акимы на сегодняшний день являются прямым механизмом и прямой системой, которая работает с нашим населением", – отметил он.

Саиров подчеркнул, что поручение Президента направлено на создание более эффективной системы местного самоуправления.

"Для этого Президент Токаев дал поручение, чтобы депутаты совместно с правительством рассмотрели весь спектр вопросов, которые будут усиливать полномочия акимов в селах и в то же время создаст эффективную систему повышения роли и места акимов, а также создаст фундамент, чтобы села стали основной силой, которая будет нести нашу страну в импульс социально-экономического устойчивого развития", – сказал депутат.

Ерлан Саиров считает, что усиление самостоятельности сельских округов не приведёт к конфликту функций.

"Я считаю, что никаких функциональных противоречий не будет. Для того, чтобы наши села развивались для того, чтобы села имели устойчивый экономический фундамент, нужно повышать их финансовую устойчивость. И все эти меры будут направлены на то, чтобы повышать финансовую устойчивость наших сельских округов", – заявил он.

Комментируя акцент Президента на развитии кооперации, Саиров отметил, что мировой опыт подтверждает эффективность такого подхода.

"Во всем мире сельские кооперативы являются основным мотором развития экономики. Европейские страны, Соединенные Штаты Америки, Китай – во всем мире именно сельские кооперативы являются тем механизмом, который создает экономическую устойчивость и создает основной фундамент для развития. Поэтому нам нужно развивать", – сказал он.

Депутат подчеркнул, что проект является эффективным инструментом поддержки сельчан и должен быть продолжен.

"Программа Ауыл аманаты является механизмом прямого перераспределения материальных благ в нашей стране. То есть помощь получают не какие-то там эфемерные сельхозпредприятия – получают конкретные люди. И экономическая деятельность этих конкретных людей направлена на то, чтобы повышать свое благосостояние, чтобы создать фундамент экономического развития нашей страны. Поэтому я думаю, что "Ауыл аманаты" – это архиважная, социально значимая программа, которую нужно поддерживать", – отметил он.

Саиров также прокомментировал возможную отмену президентской квоты и реформирование парламента.

"Парламентская реформа на стадии обсуждения. Президент Касым-Жомарт Токаев дал четкое направление, в каком направлении должна идти эта реформа. Во-первых, нужно привести к власти именно профессионалов, которые будут заниматься вопросами не самопиара, а вопросами конкретно создания фундамента дальнейшего развития нашей страны", – сказал депутат.

По его словам, новая модель усилит политическую систему и создаст долгосрочную основу развития.