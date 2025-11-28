Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в диалоговой платформе акимов сельских округов. Заместитель директора Центра региональных исследований и качества жизни АО "Институт экономических исследований" Динара Мукушева прокомментировала работу сельских акимов, передаёт BAQ.KZ.

Какие проблемы существуют и как их решать?

По словам спикера, в последние годы в Казахстане уделяется особое внимание развитию сельских территорий, повышению качества жизни сельских жителей и росту их доходов.

"В результате проводимой политики и активности местных исполнительных органов наблюдается стабильный рост ключевых социально-экономических показателей. Например, численность населения в перспективных селах увеличилась с 6,6 млн человек в 2019 году до 6,9 млн в 2025 году, то есть на 320 тысяч человек. Существенно выросли и инвестиции в основной капитал сельского хозяйства: с 494,9 млрд тенге в 2019 году до 737,9 млрд тенге в 2025 году", — отметила Динара Мукушева.

Она также рассказала о том, как можно развивать сельскую экономику.

"Одним из важных шагов, давших импульс развитию сельской экономики, стало введение бюджетов IV уровня. Эта система усилила заинтересованность сельских акимов в расширении налоговой базы и поддержке предпринимательской активности. Доходы сельского округа формируются из индивидуального подоходного налога, налогов на имущество, землю и транспорт, платы за наружную рекламу, единого земельного налога и других восьми видов сборов. То есть чем активнее развивается бизнес, тем устойчивее сельский бюджет", — пояснила представитель института.

По её словам, эффект этой мотивации подтверждают и конкретные показатели: количество крестьянских и фермерских хозяйств выросло с 221,2 тыс. в 2019 году до 271,3 тыс. в 2025 году.

Значительно увеличились и налоговые поступления:

• 2022 год - 6,4 млрд тг

• 2023 год - 10,1 млрд тг

• 2024 год - 14,6 млрд тг

А за период с 2018 по 2024 годы в бюджеты сельских округов поступило 353,2 млрд тенге, что обеспечило рост годовых поступлений на 248,4%: с 32,2 млрд тенге в 2018 году до 112,2 млрд тенге в 2024 году.

"Эти данные показывают, что проводится системная работа по развитию сельского предпринимательства, расширению сферы услуг, занятости и эффективному управлению бюджетом. Кроме того, сейчас государство рассматривает ряд дополнительных механизмов, направленных на расширение полномочий сельских акимов", — добавила Динара Мукушева.

Среди предложений:

• предоставление возможности сельскому округу нанимать по договору необходимых специалистов - механизатора, сварщика, сантехника, электрика, кровельщика, юриста, бухгалтера - с оплатой по факту выполненной работы. Это позволит оперативно решать бытовые и технические вопросы на местах;

• разрешить приобретение специальной техники и сельхозмашин для обслуживания местных жителей и малого бизнеса;

• расширить аппарат сельского акима, добавив новые направления:

• контроль за уличной торговлей;

• мониторинг внешнего вида общественных пространств;

• контроль состояния детских и спортивных площадок;

• оказание платных услуг (уборка территории, мелкий ремонт, техническое обслуживание и др.).

Однако вместе с расширением полномочий, по словам Мукушевой, необходимо уделить особое внимание развитию кооперации крестьянских и фермерских хозяйств.

"Сельским акимам также важно активнее заниматься повышением правовой, финансовой и предпринимательской грамотности сельских жителей. Разъяснение мер господдержки, привлечение специалистов для консультаций, обучение программам поддержки МСБ и агробизнеса - всё это повышает экономическую активность населения и снижает риски неэффективного ведения хозяйства", — подчеркнула спикер.

По её мнению, комплексная поддержка кооперации и повышение компетенций сельских жителей создадут основу для устойчивого развития малого и среднего бизнеса в селе, расширения глубокой переработки сельхозпродукции и укрепления социально-экономического потенциала сельских территорий.