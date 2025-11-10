На подкасте Taldau Talks вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что развитие регионов и поддержка сельских территорий являются ключевыми направлениями социальной политики государства, передаёт BAQ.KZ.

По словам Жумангарина, задача правительства — сократить диспропорции между областями и обеспечить равные возможности для жизни, образования и работы по всей стране.

"Во-первых, речь идет именно о снижении региональных диспропорций. Они всегда будут, естественно, но они не должны быть такими вопиюще большими. И, во-вторых, сама отраслевая региональная структура труда должна быть более или менее выработана. То есть сельские регионы не должны в технологическом плане сильно отставать от промышленных регионов", — подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что социальная политика направлена на обеспечение равного доступа граждан к инфраструктуре и образовательным возможностям.

"Это суть социальной политики в целом. Доступ к учреждениям культуры, спорта, образования должен быть равномерным. Радует, что сейчас в стране открываются филиалы вузов, увеличивается количество грантов. Сейчас более 70 тысяч грантов выдается только на бакалавриат", — сказал Серик Жумангарин.

По его словам, такие меры способствуют не только повышению качества жизни, но и развитию человеческого капитала, что является основой устойчивого роста регионов.