Сельские регионы должны развиваться наравне с промышленными центрами - Жумангарин
Вице-премьер заявил, что снижение региональных диспропорций и развитие инфраструктуры — приоритет государственной политики.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На подкасте Taldau Talks вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что развитие регионов и поддержка сельских территорий являются ключевыми направлениями социальной политики государства, передаёт BAQ.KZ.
По словам Жумангарина, задача правительства — сократить диспропорции между областями и обеспечить равные возможности для жизни, образования и работы по всей стране.
"Во-первых, речь идет именно о снижении региональных диспропорций. Они всегда будут, естественно, но они не должны быть такими вопиюще большими. И, во-вторых, сама отраслевая региональная структура труда должна быть более или менее выработана. То есть сельские регионы не должны в технологическом плане сильно отставать от промышленных регионов", — подчеркнул вице-премьер.
Он добавил, что социальная политика направлена на обеспечение равного доступа граждан к инфраструктуре и образовательным возможностям.
"Это суть социальной политики в целом. Доступ к учреждениям культуры, спорта, образования должен быть равномерным. Радует, что сейчас в стране открываются филиалы вузов, увеличивается количество грантов. Сейчас более 70 тысяч грантов выдается только на бакалавриат", — сказал Серик Жумангарин.
По его словам, такие меры способствуют не только повышению качества жизни, но и развитию человеческого капитала, что является основой устойчивого роста регионов.
Самое читаемое
- 1400 автомобилей сопровождали акмолинские полицейские в неблагоприятных погодных условиях
- Полиция Актау опровергла слухи о готовящихся терактах в школах города
- МВД раскрыло убийство 2016 года в Астане с помощью ДНК-технологий
- Казахстан – Россия: мнение эксперта о предстоящем визите Президента Токаева в Российскую Федерацию
- Казахстанские пловцы выиграли золото и серебро на Играх исламской солидарности