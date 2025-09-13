В целях широкого продвижения массового спорта в стране, развития сельского спорта в регионах и реализации Государственной программы развития регионов на 2020–2025 годы, с 11 по 21 сентября текущего года пройдут VIII Республиканские сельские спортивные игры "Ақ бидай", передаёт BAQ.KZ.

Главное спортивное событие четырёхлетия организуется Министерством туризма и спорта Республики Казахстан совместно с акиматом Алматинской области.

Комплексные соревнования, проводимые раз в четыре года, станут эффективным способом развития сельского спорта. Мероприятие, объединяющее 20 олимпийских, неолимпийских и национальных видов спорта, пройдёт в Алматинской области (город Конаев, Талгарский, Енбекшиказахский и Карасайский районы).

Волейбол, мини-футбол, настольный теннис, армрестлинг, гиревой спорт, кокпар, аударыспак, жамбы ату, тенге илу, аламан байге, топ байге, жорга жарыс, асык ату, тогызкумалак, традиционная стрельба из лука, казах куреси, кикбоксинг, жекпе-жек, кусбегилик и силовое многоборье "Толағай" - в этих видах спорта сельские спортсмены Казахстана выявят сильнейших. Предполагается участие порядка 3000 спортсменов в соревнованиях.

"Спортсмены по видам байги начинают соревнования, уже в первый день определяются победители. В соревнованиях индивидуальные и командные результаты учитываются в системе начисления баллов, по итогам которых определяется лучший регион", - отметили в министерстве туризма и спорта.

Также в данном мероприятии не участвуют города республиканского значения, то есть оценивается уровень развития сельского спорта в 17 регионах за последние четыре года.

Сельские спортивные игры впервые прошли в 2000 году в городе Астана, в 2001 году в Акмолинской области, а в 2002 году в Северо-Казахстанской области. В настоящее время "Ақ бидай" проводится по олимпийской системе, то есть раз в четыре года. Последние игры состоялись в 2021 году в Мангистауской области, где спортсмены Туркестанской области показали лучшие результаты.

Развитие сельского спорта - основа здоровья и будущего нации. Игры "Ақ бидай" способствуют приобщению молодежи к спорту и активизации массового спорта в сельской местности. Эти соревнования способствуют улучшению спортивной инфраструктуры в регионах и широкому продвижению национальных видов спорта.