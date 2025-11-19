Сельские жители Северо-Казахстана получат чистую воду за счёт возвращённых активов
В Северо-Казахстанской области завершена реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водопроводных сетей к населенным пунктам Акжарского и Тайыншинского районов. Общая протяженность новых трубопроводов превысила 290 километров, передаёт BAQ.KZ.
Реализация проектов осуществляется за счет средств, возвращенных государству органами прокуратуры, в рамках поручений Президента по обеспечению населения качественной питьевой водой.
На завершающем этапе находится строительство водовода к Кокшетаускому групповому водопроводу, что позволит обеспечить питьевой водой 24 села Шал акына и Айыртауского районов.
Благодаря выполненной работе более 22 тысяч сельских жителей региона получат доступ к чистой воде, что значительно повысит качество жизни. Контроль за реализацией социальных проектов, финансируемых за счет возвращённых активов, продолжает осуществлять прокуратура области.
