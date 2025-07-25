Прокуратура Целиноградского района выявила факт, порочащий честь государственной службы: аким сельского округа Кабанбай батыра оказался участником пьяной драки в общественном месте, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Акмолинской области.

По данным надзорного органа, конфликт произошёл между несколькими лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. В результате участники нанесли друг другу телесные повреждения. Позже досудебное расследование прекратили в связи с примирением сторон.

Несмотря на это, действия акима были признаны дискредитирующими госслужбу. По представлению прокуратуры и решению Совета по этике, чиновник был уволен за дисциплинарный проступок.