Сельский аким напился и устроил драку
В Акмолинской области акима уволили за участие в пьяной драке/
Сегодня, 19:47
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Сегодня, 19:47Сегодня, 19:47
74Фото: unsplash
Прокуратура Целиноградского района выявила факт, порочащий честь государственной службы: аким сельского округа Кабанбай батыра оказался участником пьяной драки в общественном месте, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Акмолинской области.
По данным надзорного органа, конфликт произошёл между несколькими лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. В результате участники нанесли друг другу телесные повреждения. Позже досудебное расследование прекратили в связи с примирением сторон.
Несмотря на это, действия акима были признаны дискредитирующими госслужбу. По представлению прокуратуры и решению Совета по этике, чиновник был уволен за дисциплинарный проступок.
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