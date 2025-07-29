Сельское хозяйство показывает уверенный экономический рост
Фермеры стали производительнее и прибыльнее.
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Сельское хозяйство Казахстана демонстрирует устойчивый рост эффективности: по итогам 2024 года производительность труда в аграрной отрасли достигла 5 миллионов тенге на одного занятого, что на 16% выше показателя прошлого года, передает BAQ.KZ. Такие данные озвучил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин на заседании Правительства.
В агропромышленном комплексе страны сегодня работает около миллиона человек, занятых на 285,5 тысячи сельхозпредприятий. Тем не менее, кадровый дефицит в отрасли сохраняется: по оценкам министерства, требуется около 6,5 тысячи специалистов, из них более 3,5 тысячи — квалифицированные кадры.
"За первый квартал текущего года данный рост сохраняется и наблюдается повышение производительности труда на 10,6 %. Указанная динамика свидетельствует о повышении эффективности отрасли, однако неизбежно ведет к снижению потребности в трудовых ресурсах, особенно в части постоянной занятости. Кроме этого, потребность в трудовых ресурсах в аграрной отрасли обусловлена сезонностью сельхозработ", — отметил Амангалий Бердалин.
Согласно заявлению вице-министра, приоритетом аграрной политики остаётся развитие организованных сельхозформирований и внедрение современных технологий, которые позволяют значительно увеличить объемы производства.
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