Сельское хозяйство Казахстана демонстрирует устойчивый рост эффективности: по итогам 2024 года производительность труда в аграрной отрасли достигла 5 миллионов тенге на одного занятого, что на 16% выше показателя прошлого года, передает BAQ.KZ. Такие данные озвучил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин на заседании Правительства.

В агропромышленном комплексе страны сегодня работает около миллиона человек, занятых на 285,5 тысячи сельхозпредприятий. Тем не менее, кадровый дефицит в отрасли сохраняется: по оценкам министерства, требуется около 6,5 тысячи специалистов, из них более 3,5 тысячи — квалифицированные кадры.

"За первый квартал текущего года данный рост сохраняется и наблюдается повышение производительности труда на 10,6 %. Указанная динамика свидетельствует о повышении эффективности отрасли, однако неизбежно ведет к снижению потребности в трудовых ресурсах, особенно в части постоянной занятости. Кроме этого, потребность в трудовых ресурсах в аграрной отрасли обусловлена сезонностью сельхозработ", — отметил Амангалий Бердалин.

Согласно заявлению вице-министра, приоритетом аграрной политики остаётся развитие организованных сельхозформирований и внедрение современных технологий, которые позволяют значительно увеличить объемы производства.