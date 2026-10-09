Сельского акима в Акмолинской области наказали за справку, которая повлияла на земельный конкурс

В районе Биржан сал Акмолинской области суд отменил итоги конкурса на земельный участок. Одному из участников засчитали лишние баллы по справке о месте жительства, которую выдал аким Ульгинского сельского округа. Данные в справке не совпадали с государственным регистрационным учетом. Акима оштрафовали в административном порядке, а землю для инвестора теперь заново распределяют под контролем прокуратуры.

Участок был нужен ТОО «Zere Agro Holding». Компания строит откормочную площадку стоимостью 600 млн теңге, проект должен дать 10 новых рабочих мест. Но застрял он еще на этапе получения земли.

Прокуратура района сопровождала проект и проверила, как прошел конкурс. Выяснилось, что аким Ульгинского сельского округа выдал одному из конкурентов инвестора справку о месте жительства. Сведения в ней расходились с данными регистрационного учета.

Земельная комиссия опиралась на эту справку и начислила участнику дополнительные баллы без оснований. Это повлияло на итоги конкурса и нарушило права инвестора.

Акима привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 173 КоАП, это незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. Суд, рассмотрев дело, отменил результаты конкурса.

Получит ли компания участок, пока не решено. Вопрос остается на контроле прокуратуры района.