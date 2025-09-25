Семь буддистских монахов погибли на Шри-Ланке
В том числе иностранцы.
В Шри-Ланке произошла трагедия в одном из крупнейших мировых центров медитации: семь буддийских монахов погибли, ещё несколько получили ранения после обрыва троса канатной дороги, передает BAQ.KZ со ссылкой на Daily Mirror.
Инцидент случился, когда группа из 13 монахов возвращалась в монастырь после проведения религиозных ритуалов в священном месте, расположенном на вершине горы.
Трое погибших были иностранцами — гражданами Румынии, России и Индии. Остальные жертвы являлись местными монахами. Ещё четыре человека находятся в больнице с тяжёлыми травмами, двое получили незначительные повреждения — им удалось выпрыгнуть из кабины до её падения.
По предварительной версии, трагедия произошла из-за обрыва троса на импровизированной тележке, использовавшейся в качестве подъёмника. Кабина резко сорвалась с высоты, скатилась по склону и врезалась в дерево. Монахи передвигались по канатной дороге в небольшой самодельной кабине, не предназначенной для перевозки большого количества пассажиров.
Местная полиция Пансиягамы ведёт расследование причин аварии.
