Семь человек погибли при двух взрывах на северо-западе Пакистана
Оба взрывных устройства были приведены в действие дистанционно.
Сегодня 2026, 00:29
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Сегодня 2026, 00:29Сегодня 2026, 00:29
150Фото: Report
По меньшей мере семь человек стали жертвами двух взрывов в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.
По данным местных властей, инцидент произошел в округе Банну, расположенном недалеко от границы с Афганистаном.
Как сообщается, первой сработала придорожная бомба, целью которой было транспортное средство. После этого на место происшествия прибыли спасательные службы. В момент проведения спасательной операции произошел второй взрыв.
По информации полиции, оба взрывных устройства были приведены в действие дистанционно.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают причастных к организации нападения.
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