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Семь человек погибли при двух взрывах на северо-западе Пакистана

Оба взрывных устройства были приведены в действие дистанционно.

Сегодня 2026, 00:29
АВТОР
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Report Сегодня 2026, 00:29
Сегодня 2026, 00:29
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Фото: Report

По меньшей мере семь человек стали жертвами двух взрывов в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

По данным местных властей, инцидент произошел в округе Банну, расположенном недалеко от границы с Афганистаном.

Как сообщается, первой сработала придорожная бомба, целью которой было транспортное средство. После этого на место происшествия прибыли спасательные службы. В момент проведения спасательной операции произошел второй взрыв.

По информации полиции, оба взрывных устройства были приведены в действие дистанционно.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают причастных к организации нападения.

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