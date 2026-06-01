Семь человек погибли при двух взрывах на северо-западе Пакистана

По меньшей мере семь человек стали жертвами двух взрывов в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

По данным местных властей, инцидент произошел в округе Банну, расположенном недалеко от границы с Афганистаном.

Как сообщается, первой сработала придорожная бомба, целью которой было транспортное средство. После этого на место происшествия прибыли спасательные службы. В момент проведения спасательной операции произошел второй взрыв.

По информации полиции, оба взрывных устройства были приведены в действие дистанционно.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают причастных к организации нападения.