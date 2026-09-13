Семь человек погибли при пожаре в тюрьме на севере Сирии

В тюрьме Айн-эль-Араб в окрестностях Алеппо произошёл пожар, в результате которого погибли семь человек. Десятки заключённых отравились продуктами горения, передаёт агентство SANA.

По информации агентства, возгорание произошло во время беспорядков, устроенных частью заключённых. Они подожгли здание тюрьмы, после чего огонь распространился на несколько жилых отсеков.

Беспорядки начались на фоне столкновений между молодёжью и полицией, которые произошли в городе накануне. Поводом для них стало убийство курдского юноши.

SANA не исключает, что число погибших может увеличиться.