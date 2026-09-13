Семь человек погибли при пожаре в тюрьме на севере Сирии
Беспорядки начались на фоне столкновений между молодёжью и полицией.
13 Сентября 2026, 00:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
13 Сентября 2026, 00:0813 Сентября 2026, 00:08
123Фото: SANA
В тюрьме Айн-эль-Араб в окрестностях Алеппо произошёл пожар, в результате которого погибли семь человек. Десятки заключённых отравились продуктами горения, передаёт агентство SANA.
По информации агентства, возгорание произошло во время беспорядков, устроенных частью заключённых. Они подожгли здание тюрьмы, после чего огонь распространился на несколько жилых отсеков.
Беспорядки начались на фоне столкновений между молодёжью и полицией, которые произошли в городе накануне. Поводом для них стало убийство курдского юноши.
SANA не исключает, что число погибших может увеличиться.
Самое читаемое
- В Алматы назвали новый срок открытия станции метро «Калкаман»
- Секретную лабораторию обнаружили среди дачных участков в Алматинской области
- Премьер Индии вновь призвал Путина закончить войну в Украине
- Пожилая акмолинка получила тюремный срок: что известно о деле
- В России объявили награду за медведей после серии нападений на людей