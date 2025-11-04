  • 4 Ноября, 05:41

Семь человек погибли при сходе лавины в горах Непала

Трагедия произошла в базовом лагере пика Ялунг-Ри.

Сегодня, 04:43
Фото: istockphoto.com

На западе Непала при сходе лавины погибли семь человек, среди них - трое граждан США, один канадец, один итальянец и двое непальцев, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости.

Инцидент произошёл в базовом лагере горы Ялунг-Ри, где группа альпинистов готовилась к восхождению на соседнюю вершину Долма-Кханг высотой 6332 метра. В момент схода лавины в лагере находились как иностранные спортсмены, так и местные проводники.

По предварительным данным, ещё четверо получили ранения, судьба четырёх человек остаётся неизвестной. Спасательные работы продолжаются, сложные погодные условия затрудняют поиски.

