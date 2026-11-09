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  • Семь человек погибли при сходе вагонов пассажирского поезда с рельсов в Египте

Семь человек погибли при сходе вагонов пассажирского поезда с рельсов в Египте

В результате аварии пострадали 112 человек. Расследование причин происшествия продолжается.

9 Ноября 2026, 00:08
АВТОР
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Masrawy 9 Ноября 2026, 00:08
9 Ноября 2026, 00:08
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Фото: Masrawy

Число погибших при сходе вагонов пассажирского поезда с рельсов в Египте увеличилось до семи. Ещё 112 человек получили травмы.

Как сообщает Masrawy, авария произошла на железнодорожной линии Каир – Асуан в районе Эль-Айят провинции Гиза. По обновлённым данным Министерства здравоохранения Египта, 45 пострадавших уже выписали из больниц после улучшения состояния. Ещё семерых пациентов планируют выписать в ближайшее время.

Остальные пострадавшие продолжают получать медицинскую помощь под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия сошли с рельсов четыре вагона. Для спасательной операции и эвакуации пассажиров задействовали 72 машины скорой помощи. Медицинские учреждения в провинциях Гиза и Бени-Суэйф были переведены в режим повышенной готовности.

Расследованием обстоятельств аварии занимается прокуратура. Причины схода вагонов устанавливаются.

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