Семь человек погибли при сходе вагонов пассажирского поезда с рельсов в Египте

Число погибших при сходе вагонов пассажирского поезда с рельсов в Египте увеличилось до семи. Ещё 112 человек получили травмы.

Как сообщает Masrawy, авария произошла на железнодорожной линии Каир – Асуан в районе Эль-Айят провинции Гиза. По обновлённым данным Министерства здравоохранения Египта, 45 пострадавших уже выписали из больниц после улучшения состояния. Ещё семерых пациентов планируют выписать в ближайшее время.

Остальные пострадавшие продолжают получать медицинскую помощь под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия сошли с рельсов четыре вагона. Для спасательной операции и эвакуации пассажиров задействовали 72 машины скорой помощи. Медицинские учреждения в провинциях Гиза и Бени-Суэйф были переведены в режим повышенной готовности.

Расследованием обстоятельств аварии занимается прокуратура. Причины схода вагонов устанавливаются.