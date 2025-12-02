В Алматинской области в результате дорожно-транспортного происшествия на 129-м километре трассы Алматы – Бишкек погибли семь человек, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным полиции, водитель легкового автомобиля Honda Odyssey столкнулся с прицепом грузового автомобиля HOWO, который двигался впереди. В результате аварии все находившиеся в легковушке, включая водителя, погибли от полученных травм.

Полиция начала досудебное расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

На месте ДТП работают правоохранительные органы, движение на участке организовано с соблюдением мер безопасности.