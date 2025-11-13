В Карагандинской области суд вынес приговор по делу о трагическом ДТП, в результате которого погибли семь человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на суд Караганды.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам рассмотрел дело в отношении водителя Д., обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть семи лиц и причинение средней тяжести вреда здоровью человека.

По версии следствия, авария произошла 5 июля 2025 года около 16:00 на 791-м километре автодороги "Алматы-Екатеринбург" в направлении Балхаша. Водитель автомобиля "Kia Sedona", совершая обгон, не заметил яму на дороге, предназначенную для установки оборудования контроля массы транспортных средств, и врезался в железные ограждения. В результате столкновения автомобиль загорелся, семь пассажиров погибли на месте. Сам водитель и один пассажир были госпитализированы с травмами, одному из них причинен вред средней степени тяжести.

Суд учёл доказательства, включая признательные показания водителя, показания свидетелей, схему ДТП и заключения экспертиз. Прокурор просил назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы, потерпевшие поддержали это требование, а защита настаивала на минимальном сроке.

Санкция статьи 345 ч.4 УК РК предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет. Суд учёл смягчающие обстоятельства — наличие у водителя малолетнего ребёнка и его чистосердечное раскаяние — и постановил назначить Д. 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 7 лет. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговор ещё не вступил в законную силу, а материалы дела будут переданы для дальнейшего исполнения решения суда.