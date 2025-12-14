В австралийском Сиднее на пляже Бонди произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, пострадали семь человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на BNO News.

В социальных сетях появилось видео, на котором видны двое людей, вооружённых винтовками и открывших огонь. Полиция проводит масштабную спецоперацию по розыску и задержанию подозреваемых.

Правоохранительные органы призвали жителей и туристов немедленно покинуть район происшествия.

"Полиция реагирует на развивающийся инцидент на пляже Бонди и настоятельно просит общественность избегать этого района. Всем, кто находится поблизости, следует укрыться в безопасном месте", — говорится в сообщении полиции в социальной сети X.

Информация о состоянии пострадавших и мотивах нападавших уточняется.