Семь человек пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее
Полиция проводит масштабную спецоперацию по розыску и задержанию подозреваемых.
В австралийском Сиднее на пляже Бонди произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, пострадали семь человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на BNO News.
В социальных сетях появилось видео, на котором видны двое людей, вооружённых винтовками и открывших огонь. Полиция проводит масштабную спецоперацию по розыску и задержанию подозреваемых.
Правоохранительные органы призвали жителей и туристов немедленно покинуть район происшествия.
"Полиция реагирует на развивающийся инцидент на пляже Бонди и настоятельно просит общественность избегать этого района. Всем, кто находится поблизости, следует укрыться в безопасном месте", — говорится в сообщении полиции в социальной сети X.
Информация о состоянии пострадавших и мотивах нападавших уточняется.
