Семь человек пострадали в результате ДТП в Турции

Пострадавшие были доставлены в больницу.

Фото: Report

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало несколько человек ,передаёт BAQ.KZ.

Как сообщают местные СМИ, при столкновении двух автомобилей в районе Эфелер города Айдын пострадали 7 человек.

На место происшествия были привлечены спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи. 

По факту ведется расследование.

