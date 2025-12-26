В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало несколько человек ,передаёт BAQ.KZ.

Как сообщают местные СМИ, при столкновении двух автомобилей в районе Эфелер города Айдын пострадали 7 человек.

На место происшествия были привлечены спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи.

По факту ведется расследование.