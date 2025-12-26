Семь человек пострадали в результате ДТП в Турции
Пострадавшие были доставлены в больницу.
Сегодня, 06:39
50Фото: Report
В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало несколько человек ,передаёт BAQ.KZ.
Как сообщают местные СМИ, при столкновении двух автомобилей в районе Эфелер города Айдын пострадали 7 человек.
На место происшествия были привлечены спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи.
По факту ведется расследование.
