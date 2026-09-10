Семь человек задержали за вымогательство 40 млн тенге

В Астане, Усть-Каменогорске и Алматинской области задержали семь человек по подозрению в вымогательстве 40 млн тенге. Трое из них ранее были судимы, в том числе за убийство, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Задержания прошли в сентябре в рамках мероприятий МВД по пресечению деятельности криминальных групп.

Во время обысков у подозреваемых изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и несколько дорогостоящих автомобилей.

Подобные операции прошли в Астане, Шымкенте, Актюбинской, Атырауской, Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Мангистауской областях.

По данным МВД, по этим фактам к уголовной ответственности привлекают более 50 человек. Из незаконного оборота изъяли свыше 10 единиц огнестрельного и травматического оружия и боеприпасы.

Правоохранителям удалось предотвратить завладение деньгами потерпевших на сумму более 77 млн тенге.

«В настоящее время по уголовным делам проводятся необходимые следственные действия. Одновременно принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности», - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

По его словам, МВД продолжит работу по выявлению криминальных групп, пресечению их деятельности и предупреждению новых преступлений. Отдельное внимание уделяется профилактике правонарушений и защите граждан.