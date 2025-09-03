“Хотели хаузмастеров - получим хаос”: Смышляева указала на провал подготовки управдомов
Депутат предупредила об угрозе коллапса на рынке управления жильём.
Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева направила депутатский запрос заместителю Премьер-министра РК Канату Бозумбаеву, в котором обратила внимание на критическую ситуацию на рынке управления жилым фондом, передает BAQ.KZ.
По словам парламентария, принятый в 2020 году закон о рынке управляющих не дал ожидаемых результатов, и за пять лет проблема так и не решена.
"Регулятор не располагает информацией о том, сколько управляющих компаний работает в Казахстане, каковы их организационно-правовые формы, сколько специалистов официально получили статус профессионального управляющего. Итогов в цифрах нет", — отметила Смышляева.
Особую обеспокоенность вызывает вопрос подготовки кадров. До 2023 года управдомов обучали в 25 учебных центрах, аттестованных НПП "Атамекен". Однако после включения профессии в перечень аттестуемых, аккредитацию центров признания профессиональных квалификаций могут пройти лишь единицы.
"До вступления в силу новых требований осталось всего 7 рабочих дней. Это ставит под угрозу деятельность множества КСК, ОСИ и управляющих компаний, которые объективно не успеют пройти все процедуры", — подчеркнула депутат.
Смышляева заявила, что аккредитация стоит миллионы тенге, что создаёт монопольные условия на рынке. Кроме того, сдача экзаменов в онлайн-формате с прокторингом может стать непреодолимым барьером для опытных специалистов старшего возраста.
"Хотели хаузмастеров — получим хаос", — резюмировала она.
В своем запросе депутат предложила:
- провести количественную и качественную оценку рынка управления жильём;
- обеспечить доступность аккредитации центров по всей стране;
- сделать стоимость тестирования приемлемой для специалистов;
- учитывать действующие сертификаты при проверке управляющих компаний.
По мнению парламентария, государство не должно дистанцироваться от решения проблемы, так как рыночные механизмы здесь ограничены и именно госорганы должны сыграть ключевую роль на первом этапе.
