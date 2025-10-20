Семь дней отдыха: когда начнутся осенние каникулы у школьников Казахстана
С 27 октября по 2 ноября казахстанские школьники будут отдыхать на осенних каникулах — всего семь календарных дней, передает BAQ.KZ.
В Министерстве просвещения сообщили, что в этот период школы реализуют программу воспитательных мероприятий в рамках проекта "Адал азамат". Она направлена на развитие личностных качеств учащихся, формирование таких ценностей, как патриотизм, справедливость и ответственность.
В план включены инициативы:
-
акция "Читаем книги на каникулах" в рамках проекта "Детская библиотека";
-
уроки безопасности "Буллингтен қорған";
-
работа школьных театров и творческих кружков.
Особое внимание уделят безопасности школьников во время отдыха. Родителям и педагогам рекомендовано провести разъяснительные беседы о правилах дорожного движения, пожарной безопасности, поведении на улице и в интернете.
