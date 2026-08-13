Семь из десяти казахстанцев готовы прийти на выборы – политолог

Более 70% казахстанцев заявляют о готовности принять участие в предстоящих выборах в Курултай. Об этом на экспертной платформе «Сайлау-2026: саяси науқанның сипаты», прошедшей в Алматы и организованной Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, сообщил политолог, издатель Бакытжан Бухарбай.

Эксперт представил сравнительный анализ шести социологических замеров, проведенных различными исследовательскими организациями с 13 июня по 27 июля 2026 года. Несмотря на различия в методологии исследований, все они фиксируют устойчиво высокий уровень электоральной готовности: доля граждан, заявляющих о намерении голосовать, составляет от 70,3 до 75,6%.

«Мы видим достаточно устойчивую картину: семь из десяти избирателей декларируют готовность принять участие в голосовании. При этом 89,4% респондентов в той или иной степени знают о выборах 23 августа. Осведомленность растет с возрастом и несколько выше среди сельских жителей», – отметил Бакытжан Бухарбай.

По словам политолога, социологические данные позволяют сформировать и портрет наиболее активного избирателя. Среди представителей старшего поколения готовность голосовать достигает 80,7%, тогда как среди молодежи этот показатель составляет 69,4%. Наиболее высокую активность демонстрирует возрастная группа 46–60 лет. Женщины заявляют о готовности участвовать в выборах примерно на 5 процентных пунктов чаще мужчин. Выше электоральная готовность и среди граждан с высшим и неполным высшим образованием.

kisi.kz

Отдельное внимание эксперт уделил факторам, определяющим выбор политической партии. На первом месте находится положительная оценка ее инициатив – этот фактор назвали 44,4% респондентов. Для 29,2% имеет значение устойчивая партийная идентификация – ощущение себя сторонником конкретной политической силы. Еще 25,3% выбирают партию исходя из убеждения, что именно за ней будущее Казахстана. Для 14,7% важна оценка того, как партия взаимодействует с избирателями.

«Эти данные показывают, что электоральный выбор складывается из нескольких компонентов. Избирателю недостаточно просто знать название партии. Для него важны конкретные инициативы, ощущение близости к политической силе, представление о ее перспективах и качество постоянной работы с гражданами. Поэтому для партий сегодня особенно важно не только быть заметными в период агитации, но и выстраивать устойчивую связь со своим электоратом», – подчеркнул политолог.

Бакытжан Бухарбай также обратил внимание на общественный запрос на обновление политической системы. По его мнению, нынешняя избирательная кампания проходит в условиях идеологического разнообразия партий, каждая из которых стремится работать со своей электоральной группой. Заблаговременное объявление выборов позволило политическим силам оценить собственные позиции, обновить партийные ряды и вывести на политическую сцену новые лица.

По словам эксперта, смена руководства и обновление составов ряда партий могут придать дополнительный импульс партийной конкуренции. Приход новых политиков создает возможности для появления новых идей и подходов, привлечения сторонников и адаптации партийной повестки к меняющимся запросам общества.

Экспертная платформа «Сайлау-2026: саяси науқанның сипаты» проходит 13 августа в Алматы. Организатором выступает Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. К обсуждению в онлайн-формате подключены эксперты из всех регионов страны. В центре дискуссии – общественные настроения и ключевые тенденции избирательной кампании, электоральная готовность граждан, факторы выбора партии, региональная специфика, теледебаты, политические коммуникации и использование искусственного интеллекта в агитации.