Семь «Келешек мектептері» на 10,5 тысячи мест заработали в Алматы

В Алматы к началу нового учебного года открылись семь «Келешек мектептері», рассчитанных на 10,5 тыс. учеников, а также общеобразовательная школа на 550 мест в микрорайоне «Зерделі», сообщает BAQ.KZ.

Одна из новых школ – общеобразовательная школа №228 в Турксибском районе Алматы. С 1 сентября она начала принимать учеников.

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Обязанности директора школы исполняет магистр педагогических наук Салтанат Мусагулова. Она работает в сфере образования более 20 лет и ранее руководила несколькими образовательными учреждениями Алматы.

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Школа построена в микрорайоне имени Д.А. Кунаева в рамках национального проекта «Келешек мектептері» и рассчитана на 2 тыс. учеников. Строительство объекта полностью завершено. Получены лицензия на образовательную деятельность и санитарно-эпидемиологическое заключение.

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

96 кабинетов, STEM и робототехника

Трехэтажное здание занимает 24,3 тыс. квадратных метров.

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

В школе оборудованы 96 учебных кабинетов. Из них 34 предназначены для начальных классов, еще 62 – для учащихся старших ступеней.

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Работают специализированные кабинеты и лаборатории по физике, химии, биологии и информатике. Также предусмотрены STEM-лаборатория, кабинет робототехники, классы информатики и цифровой грамотности, кабинеты химии, биотехнологии, физики и нанотехнологий.

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Face ID и отдельные пространства для детей

Особое внимание при строительстве школы уделили безопасности и доступности.

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Для детей с особыми образовательными потребностями оборудованы кабинеты инклюзии и сенсорная комната. Само здание адаптировано для свободного передвижения людей с ограниченными возможностями.

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

На территории школы расположены футбольное поле, универсальная спортивная площадка и теннисный корт.

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

В здании работают четыре спортивных зала, актовый зал на 330 мест и столовая на 440 мест.

Новая школа разгрузит две действующие

Открытие школы №228 должно помочь сократить дефицит ученических мест в Турксибском районе.

В частности, новая школа позволит снизить нагрузку на школы №211 и №198, где количество учащихся превышает расчетную вместимость.

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Проект «Келешек мектептері» направлен на создание современных условий для обучения и сокращение дефицита ученических мест в регионах Казахстана.