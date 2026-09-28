Семь лет без прав не остановили: в Павлодаре снова поймали пьяного водителя

В Павлодарской области с начала года остановили 1049 водителей в состоянии опьянения. Один из последних случаев оказался особенно показательным. Мужчину, уже лишенного прав на семь лет за пьяную езду, снова поймали за рулем, передает BAQ.KZ.

Audi A6 остановили возле дома на улице Ермака. Во время проверки документов полицейские заметили признаки алкогольного опьянения.

Подозрения подтвердило медицинское освидетельствование.

Дальше выяснилась еще одна деталь. Водитель вообще не должен был находиться за рулем.

Еще в октябре 2025 года административный суд Павлодара лишил его водительского удостоверения на семь лет за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Но запрет, судя по всему, его не остановил.

Теперь материалы по новому нарушению снова направлены в административный суд.

Всего с начала 2026 года в Павлодарской области пресекли 1049 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения. По каждому случаю возбуждены административные дела.

В полиции напомнили, что дорога плохо прощает такие эксперименты. И чем раньше водитель это понимает, тем меньше шансов, что за его решение придется расплачиваться кому-то еще.