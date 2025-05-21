В Петропавловске завершилось громкое уголовное дело: городской суд приговорил двух местных жителей к 7 годам лишения свободы за вымогательство у крупных торговых сетей "Магнум" и "Семейный", передает BAQ.KZ. Приговор вступил в законную силу 6 мая 2025 года и стал результатом длительного расследования, в ходе которого были задействованы негласные следственные действия и показания многочисленных свидетелей.

Обвиняемые позиционировали себя как "общественные активисты" и "блогеры". Они устраивали так называемые "рейды" в магазины - фиксировали на видео якобы нарушения, собирали данные, способные нанести ущерб деловой репутации торговых сетей, а затем размещали материалы в социальных сетях: Instagram и YouTube. Однако за прекращение публикаций они требовали денежное вознаграждение.

Суд признал действия обвиняемых вымогательством, совершённым с использованием публичных платформ и давления на бизнес. Приговор был вынесен с участием коллегии присяжных заседателей, что подчеркивает общественную значимость дела и внимание к подобным методам шантажа в медийной среде.

Как сообщили в суде, виновность фигурантов полностью подтверждена: потерпевшие дали исчерпывающие показания, следствие собрало видео- и аудиодоказательства, а сами "блогеры" не смогли предоставить убедительных аргументов в свою защиту.