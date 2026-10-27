Семь микрофинансовых организаций лишились лицензий в Казахстане: что будет с долгами

Фото: Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

В Казахстане сразу семь микрофинансовых организаций лишились лицензий после проверок финансового регулятора. Причиной стали систематические нарушения законодательства, затронувшие права клиентов. При этом заемщикам придется продолжать выплачивать ранее оформленные микрокредиты.

Как сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, решения о лишении лицензий приняты 23 октября 2026 года.

Какие МФО лишились лицензий

В список вошли семь организаций.

ТОО «МФО «MaxMoney». ТОО «МФО «Microfinance Systems». ТОО «МФО «SurfKaz Finance». ТОО «МФО «MFO№1». ТОО «МФО «Умит Финанс». ТОО «МФО «Вивус». ТОО «МФО «EL QAZYNA».

Проверки выявили систематические нарушения требований законодательства, которые привели к нарушению прав потребителей финансовых услуг.

По итогам надзорных мероприятий агентство приняло решение лишить организации права заниматься микрофинансовой деятельностью.

Что будет с действующими кредитами

Лишение лицензии не освобождает клиентов от ранее взятых долгов.

Заемщики обязаны продолжать исполнять условия заключенных договоров. За просрочку платежей сохраняется ответственность, предусмотренная договором.

При этом организации, оставшиеся без лицензий, больше не вправе заниматься микрофинансовой деятельностью.

Они не могут менять условия действующих договоров микрокредитования, за исключением отдельных случаев, предусмотренных законодательством.

Что должны сделать организации

После лишения лицензии у МФО есть 30 календарных дней, чтобы определиться с дальнейшей деятельностью.

За этот срок организация обязана пройти перерегистрацию, исключив из своего названия слова «микрофинансовая организация» и соответствующие сокращения, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.

В агентстве сообщили, что продолжат проверки микрофинансового рынка, уделяя внимание соблюдению прав заемщиков и нарушениям законодательства.