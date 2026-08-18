Семь новых электростанций на солнце и ветре запустили в Казахстане

В Казахстане в 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 10 объектов возобновляемой энергетики общей мощностью 245 МВт. Большая часть запланированных мощностей уже запущена, сообщили в Министерстве энергетики РК.

По данным ведомства, на сегодняшний день введены в эксплуатацию семь объектов суммарной мощностью 212 МВт.

Где появились новые электростанции

Среди уже введенных объектов – ветровые и солнечные электростанции в четырех регионах страны.

В Костанайской области запущена ветровая электростанция Aspan Energo мощностью 50 МВт, а также солнечная электростанция Altyn Solar Energy на 22,6 МВт.

В Мангистауской области начала работу солнечная электростанция Stellar Energy мощностью 20 МВт, еще одна СЭС Jetisu Terra Power на 20 МВт введена в области Жетысу.

Кроме того, в Карагандинской области запустили три ветровые электростанции «Гиперборея» общей мощностью 100 МВт.

Что планируют запустить до конца года

До конца 2026 года Минэнерго ожидает завершения еще двух проектов. В Кызылординской области должна заработать солнечная электростанция «Альхена» мощностью 30 МВт, а в Туркестанской области – малая гидроэлектростанция «Тауэнерго» на 3,2 МВт.

В министерстве отмечают, что развитие ВИЭ должно способствовать увеличению доли экологически чистой генерации, привлечению инвестиций и укреплению энергетической безопасности страны.

Но здесь есть важная несостыковка в исходных данных. Заявлено о 10 объектах на 245 МВт. При этом перечисленные семь введенных объектов дают около 212,6 МВт (в сообщении указано 212 МВт), а еще два запланированных – 33,2 МВт. Получается девять объектов примерно на 245,8 МВт, а не десять. Вероятно, в сообщении не указан еще один объект либо есть ошибка в количестве проектов. Перед публикацией эту цифру лучше уточнить у Минэнерго.