В новом учебном году за парты в регионе сядут более 194 тысяч школьников. В первый класс планируют принять свыше 20 тысяч детей, передает BAQ.KZ.

Подготовку организаций образования к 2026–2027 учебному году обсудили на аппаратном совещании под председательством акима Актюбинской области Асхата Шахарова.

Как сообщила руководитель управления образования Булбул Кузембаева, в первый класс планируется принять 20 234 ребенка. На сегодняшний день документы подали 17 413 детей. Прием продлится до 31 августа.

Сейчас в области строятся 15 школ на 7 120 мест, а также IT-хаб и специальный детский сад. До начала учебного года планируется открыть семь новых школ общей вместимостью 5 030 мест. Кроме того, должны завершить строительство двух пристроек к средней школе №8 и школе-гимназии имени Д. Кунаева.

Три новые школы откроют в Актобе - в микрорайоне «Алтын Орда», жилых массивах «Юго-Запад-2» и «Шилисай-1». Еще четыре появятся в селе Ащысай Мугалжарского района, Кенкияке и Шубаркудуке Темирского района, а также в селе Кенсахара Мартукского района.

Школам не хватает почти 400 педагогов

Одним из вопросов подготовки к учебному году остается кадровый дефицит. Сейчас школам области не хватает 396 педагогов.

«На сегодняшний день в школах области не хватает 396 педагогов. Потребность есть во всех районах и в городе Актобе. В этом году педагогические специальности окончили 1 362 выпускника вузов и 605 выпускников колледжей. Среди них 31 выпускник обучался по гранту – это будущие учителя математики, физики, химии и начальных классов. Они будут трудоустроены в школы области», – отметила Булбул Кузембаева.

Для остальных выпускников с 10 по 14 августа организуют ярмарки вакансий в районах и областном центре.

На ремонт школ направили 3,2 млрд теңге

В регионе продолжается капитальный ремонт десяти организаций образования. На эти цели выделено 3,2 млрд теңге.

Для 31 школы закупают 60 современных предметных кабинетов по химии, физике, биологии, STEM и робототехнике общей стоимостью 556 млн теңге. Еще 1,2 млрд теңге направлено на приобретение учебников.

В новом учебном году социальную помощь получат более 16 тысяч детей. На эти цели предусмотрено 816,9 млн теңге. Кроме того, более 5 тысяч школьников получат поддержку в рамках акции «Дорога в школу» при участии спонсоров.

Отдельное внимание уделяется сохранению сельских школ. По данным управления образования, в прошлом году 115 семей переехали из города в 61 сельский населенный пункт. Им оказали помощь с жильем, ведением хозяйства и трудоустройством. В результате число учащихся в сельских школах увеличилось на 244 ребенка.