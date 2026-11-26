Сразу в нескольких регионах Казахстана 27 ноября ожидается резкое ухудшение погоды. На севере, востоке и в центре страны прогнозируют сильный ветер с порывами до 30 м/с и выше, а на юге заметно похолодает. В горных районах температура опустится до минус пяти градусов, передает BAQ.KZ.

Где ожидается сильный ветер

Неблагоприятные погодные условия прогнозируют в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай.

Скорость ветра составит 15–20 м/с, порывы будут достигать 23–28 м/с, временами – 30 м/с и более.

Сильный ветер также ожидается в Петропавловске и Кокшетау. В Восточно-Казахстанской области непогода сохранится и 28 ноября.

На юге резко похолодает

В Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и области Жетысу дневная температура воздуха опустится до 5–10 градусов тепла, в горных районах – до 0–5 градусов мороза.

В Алматы, Конаеве и Талдыкоргане столбики термометров днем покажут 5–7 градусов тепла. В Таразе и Шымкенте ожидается до 8–10 градусов тепла, в Туркестане – до 6–8 градусов.

Жителям регионов, где прогнозируют сильный ветер, рекомендуется соблюдать осторожность, держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и незакрепленных конструкций.