Семь областей Казахстана окажутся под ударом сильного ветра
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Где ожидается сильный ветер
Неблагоприятные погодные условия прогнозируют в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай.
Скорость ветра составит 15–20 м/с, порывы будут достигать 23–28 м/с, временами – 30 м/с и более.
Сильный ветер также ожидается в Петропавловске и Кокшетау. В Восточно-Казахстанской области непогода сохранится и 28 ноября.
На юге резко похолодает
В Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и области Жетысу дневная температура воздуха опустится до 5–10 градусов тепла, в горных районах – до 0–5 градусов мороза.
В Алматы, Конаеве и Талдыкоргане столбики термометров днем покажут 5–7 градусов тепла. В Таразе и Шымкенте ожидается до 8–10 градусов тепла, в Туркестане – до 6–8 градусов.
Жителям регионов, где прогнозируют сильный ветер, рекомендуется соблюдать осторожность, держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и незакрепленных конструкций.
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