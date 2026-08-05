Семь партий снова сошлись в прямом эфире: стартовали новые дебаты перед выборами в Курултай

На Седьмом канале стартовали телевизионные предвыборные дебаты с участием семи политических партий, принимающих участие в первых в истории Казахстана выборах в Курултай. Перед началом прямого эфира представители партий встретились со своими сторонниками и журналистами, после чего в эфире состоялась открытая жеребьевка, определившая очередность выступлений участников.

Главной темой дебатов стало развитие системы образования. В обсуждении принимают участие представители партий Respublica, «Ак жол», ОСДП, «Әділет», «Байтак», «Ауыл» и Народной партии Казахстана. Дебаты проходят в четыре этапа. Сначала участники представляют свои предвыборные программы и вступают в открытую дискуссию, затем обсуждают инициативы в сфере образования. После этого спикеры отвечают на вопросы зрителей, присутствующих в студии, а завершается эфир итоговыми обращениями к избирателям. Одной из особенностей проекта стало активное вовлечение аудитории.

Во время прямого эфира зрители могут проголосовать за наиболее понравившееся выступление с помощью QR-кода. Промежуточные итоги голосования объявят после второго этапа, а окончательные — в конце программы. Кроме того, зрители могут оставлять комментарии в Instagram-аккаунте Седьмого канала, часть которых выводится в эфир в режиме реального времени. Трансляция дебатов доступна в эфире Седьмого канала, а также на его официальном сайте и страницах в социальных сетях.

Ранее первый этап Национальных теледебатов уже прошел в прямом эфире телеканала Qazaqstan, где представители тех же семи партий представили свои предвыборные программы.