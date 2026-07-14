Семь политических партий выдвинули 546 кандидатов в депутаты Курултая

По состоянию на 18:00 13 июля семь политических партий представили в Центральную избирательную комиссию партийные списки для участия в выборах депутатов Курултая, назначенных на 23 августа 2026 года. Всего выдвинуто 546 кандидатов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Итоги этапа выдвижения кандидатов на заседании Центральной избирательной комиссии озвучил секретарь ЦИК Шавхат Утемисов.

По его словам, выдвижение кандидатов завершилось в 18:00 13 июля в соответствии с календарным планом избирательной кампании.

"По состоянию на 18:00 часов 13 июля 2026 года в Центральную избирательную комиссию представлены партийные списки семи политических партий: ОО "Демократическая партия Казахстана "Ақ жол" – 63 кандидата, РОО "Партия "Ауыл" – 69 кандидатов, ОО "Политическая партия "Әділет" – 186 кандидатов, ОО "Казахстанская партия зеленых "Байтақ" – 47 кандидатов, ОО "Народная партия Казахстана" – 72 кандидата, РОО "Общенациональная социал-демократическая партия" – 33 кандидата, ОО "Партия "Respublica" – 76 кандидатов", – сообщил Шавхат Утемисов.

Таким образом, наибольшее число кандидатов выдвинула партия "Әділет" – 186 человек, наименьшее – Общенациональная социал-демократическая партия, включившая в список 33 кандидатов.

Секретарь ЦИК также напомнил, что кандидаты, включенные в партийные списки, должны соответствовать требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан". Политические партии, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, обладают правом выдвигать партийные списки для участия в выборах.

"В настоящее время документы всех политических партий направлены в соответствующие уполномоченные государственные органы для проверки соответствия граждан, включенных в партийный список, требованиям, установленным пунктом 3 статьи 35 и пунктом 3 статьи 54 Конституции и статьей 4 Конституционного закона. Регистрация партийных списков, представленных политическими партиями, заканчивается в 18:00 часов 23 июля 2026 года", – отметил Утемисов.

После завершения проверки документов Центральная избирательная комиссия примет решение о регистрации партийных списков. Эта процедура должна быть завершена до 18:00 23 июля, после чего политические партии смогут перейти к следующему этапу избирательной кампании.