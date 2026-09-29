Семь ресторанов на Панфилова в Алматы хотят открыть снова: при каком условии

Семь ресторанов, расположенных на первых этажах жилого дома на улице Панфилова в Алматы, ранее приостановили работу после жалоб жильцов. О дальнейшей судьбе заведений рассказал аким Алмалинского района Арман Шамшин, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам акима, главная причина сложившейся ситуации – разногласия между жильцами дома и предпринимателями.

«В первую очередь жильцы дома и предприниматели должны прийти к общему соглашению. Владельцы ресторанов и собственник помещения также являются членами кондоминиума этого дома», – сказал Арман Шамшин.

По его словам, жильцы долгое время требовали провести отдельную канализационную систему для заведений общественного питания. Поскольку вопрос так и не был решен, они обратились в суд.

Интересы жильцов должны быть учтены

Аким отметил, что улица Панфилова – одно из самых посещаемых мест Алматы. Ежедневно сюда приходят не только жители города, но и гости из других регионов Казахстана и зарубежных стран.

«Конечно, мы хотим, чтобы эти заведения работали. Но в первую очередь необходимо учитывать интересы жильцов. Поэтому решить вопрос можно только путем открытого диалога», – сказал аким района.

По его словам, районный акимат готов помочь организовать переговоры между жильцами и предпринимателями.

Предприниматели хотят вновь открыть рестораны

Как сообщил Арман Шамшин, предприниматели планируют возобновить работу заведений. Однако для этого необходимо решить вопросы, которые ранее поднимали жильцы.

«Жильцы требуют, чтобы все инженерные сети были проведены в соответствии с законодательством и оформлены необходимые разрешительные документы. Кроме того, время проведения работ не должно создавать неудобств для жителей», – пояснил он.

По мнению акима, вопрос о возобновлении работы ресторанов можно будет рассматривать после того, как стороны придут к общему соглашению.

Закрытие семи ресторанов невыгодно и району

Арман Шамшин отметил, что закрытие сразу семи ресторанов отражается и на экономике района.

«Экономика нашего района в основном опирается на малый и средний бизнес. Поэтому закрытие таких объектов невыгодно и району. Вместе с тем предпринимательская деятельность не должна ущемлять права жителей или создавать угрозу их безопасности», – сказал аким.

По его словам, возможность урегулировать ситуацию есть, если предприниматели учтут требования жильцов и примут необходимые меры.