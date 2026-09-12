Семь школьников и два учителя заблудились в ущелье в Алматинской области

Спасатели обнаружили и вывели из ущелья Известковое девять человек — двух учителей и семерых школьников.

Для поиска группы был развернут оперативный штаб ДЧС. К операции привлекли спасателей ДЧС Алматинской области, Республиканского оперативно-спасательного отряда «Барыс» МЧС, сотрудников полиции, бригаду скорой помощи и волонтеров.

Местность обследовали с использованием беспилотника с тепловизором и вертолета. Утром группу удалось обнаружить с воздуха.

После этого спасатели добрались до потерявшихся и сопроводили их к автомобильной стоянке. Семерых школьников передали родителям.

Медицинская помощь никому из девяти найденных не потребовалась.