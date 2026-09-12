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Семь школьников и два учителя заблудились в ущелье в Алматинской области

Девять человек спасли после того, как они заблудились в ущелье в Алматинской области.

12 Сентября 2026, 18:19
АВТОР
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Скриншот видео 12 Сентября 2026, 18:19
12 Сентября 2026, 18:19
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Фото: Скриншот видео

Спасатели обнаружили и вывели из ущелья Известковое девять человек — двух учителей и семерых школьников.

Для поиска группы был развернут оперативный штаб ДЧС. К операции привлекли спасателей ДЧС Алматинской области, Республиканского оперативно-спасательного отряда «Барыс» МЧС, сотрудников полиции, бригаду скорой помощи и волонтеров.

Местность обследовали с использованием беспилотника с тепловизором и вертолета. Утром группу удалось обнаружить с воздуха.

После этого спасатели добрались до потерявшихся и сопроводили их к автомобильной стоянке. Семерых школьников передали родителям.

Медицинская помощь никому из девяти найденных не потребовалась.

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