Семь сообщников и 22 банковские карты: АФМ пресекло финансовую схему наркомаркета
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В Актюбинской области пресечена деятельность преступной группы, обеспечивавшей приём платежей и перевод денежных средств в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков.
По данным следствия, житель Актобе организовал в социальных сетях группу-обменник, к работе которой привлёк семерых сообщников. Участники распределили обязанности и организовали круглосуточную обработку платежей, работая в дневные и ночные смены.
Схема действовала следующим образом: операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты тайников-закладок с наркотическими средствами.
Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платёжных операций. Для приёма денежных средств использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц — дропперов.
В дальнейшем полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса.
Общая сумма переводов превысила 918 тыс. USDT, что эквивалентно более 400 млн тенге.
Организатор схемы помещён под стражу.
Расследование продолжается.
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