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  • Семь жителей Пакистана погибли, еще 33 пострадали из-за проливных дождей

Семь жителей Пакистана погибли, еще 33 пострадали из-за проливных дождей

Среди пострадавших есть дети.

Сегодня 2026, 04:08
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 04:08
Сегодня 2026, 04:08
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Фото: Pixabay.com

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва из-за последствий непогоды погибли не менее семи, пострадали 33 человека.

Как сообщает Dawn со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями провинции (PDMA), из-за сильных дождей и ветра в нескольких округах, в том числе в Банну, Шангле и Мансехре, в результате обрушения крыш и стен погибли семь человек, в том числе двое детей, четверо мужчин и одна женщина.

Среди 33 пострадавших - семеро мужчин, 12 женщин и 14 детей.

Отмечается, что в пострадавших районах ведется усиленная работа по ликвидации последствий и спасению жителей.

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