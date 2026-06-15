Семь жителей Пакистана погибли, еще 33 пострадали из-за проливных дождей

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва из-за последствий непогоды погибли не менее семи, пострадали 33 человека.

Как сообщает Dawn со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями провинции (PDMA), из-за сильных дождей и ветра в нескольких округах, в том числе в Банну, Шангле и Мансехре, в результате обрушения крыш и стен погибли семь человек, в том числе двое детей, четверо мужчин и одна женщина.

Среди 33 пострадавших - семеро мужчин, 12 женщин и 14 детей.

Отмечается, что в пострадавших районах ведется усиленная работа по ликвидации последствий и спасению жителей.