Семь жителей Пакистана погибли, еще 33 пострадали из-за проливных дождей
Среди пострадавших есть дети.
Сегодня 2026, 04:08
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Сегодня 2026, 04:08Сегодня 2026, 04:08
79Фото: Pixabay.com
В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва из-за последствий непогоды погибли не менее семи, пострадали 33 человека.
Как сообщает Dawn со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями провинции (PDMA), из-за сильных дождей и ветра в нескольких округах, в том числе в Банну, Шангле и Мансехре, в результате обрушения крыш и стен погибли семь человек, в том числе двое детей, четверо мужчин и одна женщина.
Среди 33 пострадавших - семеро мужчин, 12 женщин и 14 детей.
Отмечается, что в пострадавших районах ведется усиленная работа по ликвидации последствий и спасению жителей.
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