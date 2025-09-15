Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил национальную сборную с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду.

Победное шествие национальной сборной Казахстана на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле продолжили замечательные спортсмены Алуа Балкибекова, Аида Абикеева, Торехан Сабырхан, Наталья Богданова, Айбек Оралбай. Выступление казахских боксеров на этом первенстве планеты можно признать в целом успешным. Но следует продолжить интенсивную подготовку к Олимпийским играм в США. Желаю нашим спортсменам дальнейших успехов! – написал глава государства в Instagram.

На прошедшем в Ливерпуле первенстве мира казахстанская команда добилась исторического результата. Айбек Оралбай стал первым чемпионом мира в супертяжёлой весовой категории в истории страны, победив в финале узбекского боксёра Джахонгира Закирова со счётом 3:2. Наталья Богданова принесла Казахстану "золото" в весе до 70 кг, разгромив австралийку Лекейшу Перголити (5:0).

Ранее золотые медали завоевали Махмуд и Торехан Сабырхан, Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Санжар Ташкенбай. Серебряной медалисткой стала Назым Кызайбай, "бронзу" взяли Виктория Графеева и Ельдана Талипова. Итоговый результат сборной Казахстана — семь золотых, одна серебряная и две бронзовые медали, что стало одним из самых успешных выступлений национальной команды на мировом ринге.