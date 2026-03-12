Сотруднице МЧС вручили ключи от обновленной квартиры
Фонд казахстанских спасателей продолжает работу по ремонту служебных квартир для сотрудников.
Семье главного эксперта управления прохождения государственной и гражданской службы Департамента кадровой и воспитательной работы МЧС Даны Елуан вручили ключи от новой квартиры, передает BAQ.KZ.
Поздравить новосёлов с важным событием лично приехала начальник Департамента кадровой и воспитательной работы МЧС Анаргуль Абуева. Она пожелала семье уюта, благополучия и счастливых лет в новом доме.
Квартира площадью 36 квадратных метров была полностью отремонтирована при поддержке Фонда спасателей. В жилье проведён современный ремонт, а также установлены необходимая мебель и бытовая техника, что позволяет семье сразу комфортно обустроиться.
Подобные инициативы являются ярким примером системной поддержки сотрудников МЧС и заботы о тех, кто ежедневно выполняет ответственную государственную службу.
Фонд казахстанских спасателей продолжает работу по ремонту служебных квартир, предназначенных для сотрудников и спасателей МЧС, создавая для них более комфортные условия проживания.
