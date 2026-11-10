Семеро детей в семье: жительница Жетісу родила сразу четырёх мальчиков

В одной семье стало сразу на четыре повода больше для счастья. 31-летняя жительница области Жетісу родила четверых мальчиков, а теперь вместе с малышами готовится вернуться домой, где их с нетерпением ждут старшие дети. Теперь в семье воспитываются семеро детей.

Торжественная выписка состоялась сегодня в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии. Четверо братьев – Арлан, Арсылан, Алихан и Амирхан – появились на свет 24 сентября. Роды прошли путём кесарева сечения на сроке 30 недель и 6 дней.

Для мамы новость о том, что она ждёт сразу четверых малышей, стала настоящим потрясением, которое быстро сменилось радостью и волнением.

«Когда я узнала, что жду сразу четверых малышей, было очень много эмоций: удивление, радость и, конечно, волнение. Я понимала, что впереди непростой путь, но очень верила, что всё будет хорошо», – рассказала женщина.

Больше всего после выписки она ждёт встречи со старшими детьми, которые всё это время скучали по маме и ждали появления младших братьев.

«Больше всего хочется обнять их и увидеть, как они впервые познакомятся со своими младшими братишками», – поделилась мама.

За этим радостным событием стоят месяцы напряжённой работы медиков. Беременность четверней – большая редкость и серьёзное испытание даже для опытных специалистов. С 23-й недели женщина находилась под наблюдением врачей центра.

С учётом высокого риска преждевременных родов медики постоянно контролировали состояние будущей мамы и малышей, проводили профилактику возможных осложнений и обеспечивали необходимую помощь.