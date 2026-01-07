  • 7 Января, 19:08

Семерых детей спасли при пожаре в многоэтажке в Талдыкоргане

Пострадавших в результате пожара нет.

Сегодня, 17:29
Pixabay.com Сегодня, 17:29
Сегодня, 17:29
Фото: Pixabay.com

В Талдыкоргане произошёл пожар в пятиэтажном многоквартирном жилом доме, расположенном в микрорайоне Каратал. Возгорание возникло в квартире на первом этаже, в результате чего подъезд быстро заполнился густым дымом, передаёт BAQ.KZ.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям. В ходе спасательной операции огнеборцы с помощью автолестницы эвакуировали из окон верхних этажей восемь человек, семеро из которых — дети.

По информации ДЧС, пострадавших в результате пожара нет. Все спасённые в профилактических целях были доставлены в многопрофильную больницу города Талдыкорган для дополнительного медицинского осмотра.

Причины возгорания устанавливаются.

