Семерых детей спасли при пожаре в многоэтажке в Талдыкоргане
Пострадавших в результате пожара нет.
Сегодня, 17:29
Фото: Pixabay.com
В Талдыкоргане произошёл пожар в пятиэтажном многоквартирном жилом доме, расположенном в микрорайоне Каратал. Возгорание возникло в квартире на первом этаже, в результате чего подъезд быстро заполнился густым дымом, передаёт BAQ.KZ.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям. В ходе спасательной операции огнеборцы с помощью автолестницы эвакуировали из окон верхних этажей восемь человек, семеро из которых — дети.
По информации ДЧС, пострадавших в результате пожара нет. Все спасённые в профилактических целях были доставлены в многопрофильную больницу города Талдыкорган для дополнительного медицинского осмотра.
Причины возгорания устанавливаются.
