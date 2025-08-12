  • 12 Августа, 14:37

Семерых казахстанцев осудили за терроризм в июле

Итоги месяца от КНБ.

Сегодня, 14:17

Фото: BAQ.KZ

В июле 2025 года по материалам Комитета национальной безопасности (КНБ) за террористические преступления осуждены семь граждан Казахстана, передает BAQ.KZ.

Суд города Туркестана приговорил местного жителя к восьми годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации за рубежом. Ранее он был задержан в иностранном государстве и депортирован в Казахстан при содействии одной из партнёрских спецслужб.

В Алматинской области приверженцу радикальной идеологии, уже отбывающему наказание, дополнительно назначено девять лет лишения свободы за попытку убийства и пропаганду терроризма.

Суды Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областей, а также городов Алматы и Астаны приговорили ещё пятерых граждан к срокам от четырёх до восьми лет лишения свободы за пропаганду терроризма и попытки выезда в зоны боевых действий за границей.

В КНБ отметили, что работа по противодействию терроризму и религиозному экстремизму в стране продолжается.

