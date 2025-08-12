Семерых казахстанцев осудили за терроризм в июле
Итоги месяца от КНБ.
В июле 2025 года по материалам Комитета национальной безопасности (КНБ) за террористические преступления осуждены семь граждан Казахстана, передает BAQ.KZ.
Суд города Туркестана приговорил местного жителя к восьми годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации за рубежом. Ранее он был задержан в иностранном государстве и депортирован в Казахстан при содействии одной из партнёрских спецслужб.
В Алматинской области приверженцу радикальной идеологии, уже отбывающему наказание, дополнительно назначено девять лет лишения свободы за попытку убийства и пропаганду терроризма.
Суды Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областей, а также городов Алматы и Астаны приговорили ещё пятерых граждан к срокам от четырёх до восьми лет лишения свободы за пропаганду терроризма и попытки выезда в зоны боевых действий за границей.
В КНБ отметили, что работа по противодействию терроризму и религиозному экстремизму в стране продолжается.
