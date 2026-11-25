Город первых, торговая Мекка и перекрёсток культур! Семей знаменит своей историей и архитектурой. Сюда ежегодно приезжают тысячи туристов, чтобы увидеть колыбель Абая, место силы Достоевского, «казахстанский Эрмитаж» и услышать удивительные легенды о людях, прославивших город. Однако часто городские экскурсии оставляют после себя не только историческое послевкусие, но и осадок от коммунальных парадоксов. Тротуары, освещение, логистика, нехватка туристической инфраструктуры - всё это соседствует с уникальной историей, которой пропитан каждый квадратный метр города.

Корреспондент BAQ.KZ прогулялся по Семею и показал самые уникальные, но при этом «неудобные» достопримечательности.

Экскурсия с препятствиями

Знакомство с историческим Семеем лучше начинать с обычной прогулки по улицам. Именно здесь становится понятно, что у города есть редкое преимущество - архитектура с богатой историей.

Чтобы наглядно показать туристические проблемы Семея, мы решили посмотреть на город глазами экскурсовода. В этом нам помогла начинающий гид Алина.

После знакомства она повела нас по старой части города, обращая внимание на купеческие особняки, бывшие торговые дома, доходные здания и детали фасадов. Семей в этом отношении - удивительно разнообразен.

Альбина Халел/baq.kz

Город основан как крепость в 1718 году. Здесь сохранились образцы архитектуры, которые рассказывают о времени, когда город был одним из крупнейших торговых центров степного края, а его деловая жизнь определялась не только административным и географическим положением, но и предприимчивостью местных купцов.

«Давайте сначала посмотрим вот сюда», - говорит экскурсовод, останавливаясь возле одного из фактурных зданий.

Мы пытаемся встать рядом, чтобы рассмотреть фасад «сталинки», но сделать это не так просто. Тротуар на улице Б. Момышулы стал непроходимым из-за искорёженного асфальта и бордюр.

Альбина Халел/baq.kz

Чтобы не мешать прохожим и не растягивать группу вдоль улицы, гидам порой приходится переходить на противоположную сторону.

«Когда водишь пешие экскурсии, постоянно сталкиваешься с подобным. Здесь тротуар разбит, там его перекопали, в другом месте проход занят входной группой коммерческого объекта. Иногда люди просто не могут собраться вместе и спокойно послушать рассказ. Приходится менять сторону улицы, искать другое место для остановки», - объясняет экскурсовод.

Для обычного пешехода это может показаться бытовой неприятностью. Для экскурсионной группы - проблемой, которую приходится учитывать наравне с историческими локациями.

Альбина Халел/baq.kz

В старом Семее достаточно зданий, которые хочется рассматривать, но городская среда не всегда позволяет задержаться возле них.

В некоторых местах коммерческие объекты присвоили часть пешеходного пространства под свои входные группы. В результате тротуар, предназначенный для движения людей, превращается в полосу препятствий.

Архитектура-невидимка

Экскурсовод ведёт нас к строению, в котором соседствуют сразу три государственных учреждения: Управление экологии, Управление СЭС на транспорте и Департамент Комитета техконтроля и метрологии.

Перед нами старинное здание с облупленными стенами, где местами проглядывает красный кирпич. В разное время оно было выкрашено в зелёный, голубой. А сейчас стало настолько неприметным, что многие его не замечают и не могут вспомнить. Однако его биография заслуживает отдельной остановки.

Это первое трёхэтажное здание Семея, причём построенное специально для государственного учреждения - Областного Правления. Фактически речь идёт об архитектурном первенце города.

Альбина Халел/baq.kz

«Посмотрите, какой у него потенциал: русты, красивая форма окон, выступы, по этим элементам можно читать историю градостроительства. Оно построено в 1863 году. В разные годы здесь были администрация, ЗАГС, а теперь три государственных ведомства», - погрузила в историю города Алина.

Такие знаковые здания - своего рода «каркас времени», который сохраняет представление о том, каким город был в разные периоды своей истории.

Однако туристу мало одного исторического рассказа: здание должно выглядеть достойно, а окружающее пространство - располагать к знакомству с ним.

«Это строение принадлежит государству. И много лет остаётся «неудобным» для системы городского управления. За ним нужно ухаживать, обследовать его состояние, планировать ремонт, искать средства на восстановление фасада и поддержание территории. Но никто этим не занимается. Министерство экологии в курсе, но ничего не предпринимает», - говорит Алина.

Альбина Халел/baq.kz

В Семее есть много позитивных примеров грамотного похода к сохранению старинных зданий бизнесом, и, в противовес - немало примеров того, как государственный аппарат не может привести в порядок целый список архитектурных жемчужин города.

«Обшарпэ», как отдельный стиль

Мы прошли мимо исторического перекрёстка и свернули на улицу Мангилик Ел. Экскурсовод обращает наше внимание на купеческое здание. Больше 50 лет назад сюда переехал на постоянное место литературно-мемориальный музей имени Абая Кунанбаева.

Дом до революции построили братья Ершовы – купцы 2 гильдии. В 20-е годы здесь располагался детский дом, в военные годы - эвакуированный протезный завод.

Альбина Халел/baq.kz

В 70-е годы в двухэтажный старинный дом перевезли фонд музея. На параллельной улице Мухамедханова стоит похожий купеческий особняк. Экскурсоводы иронично называют их «обшарпэ» - новое веяние архитектурного забвения.

Сегодня эти постройки выглядят не так, как хотелось бы видеть один из главных музеев страны.

Альбина Халел/baq.kz

«Рассказывая про эти здания, мы испытываем неловкость за их состояние. Возникает диссонанс: почему здания, с которых начиналась история музейной экспозиции, сегодня находятся в таком состоянии? И знаете, туристы тоже задают такой вопрос», - поделилась своим наблюдением Алина.

Альбина Халел/baq.kz

Впечатление, которое портят дороги

Для объективности мы поговорили также с туристами, на которых исторический Семей произвёл яркое впечатление.

Асель Тургамбаева специально приехала из Астаны, чтобы посмотреть на татарскую слободу и музей имени семьи Невзоровых.

Экскурсовод провела для неё и её подруг прогулку по историческому району. Впечатления оказались настолько сильными, что девушки до сих пор вспоминают Семей, как один из самых аутентичных городов Казахстана.

Татарская слобода - один из старейших районов, основанный в 1795-1800 годах, обладает особой атмосферой: историческая планировка, архитектурные детали. Его отличительная черта - купеческий двор. Здесь сохранились красивые здания, и татарское зодчество. Оно представлено каменно-деревянными одноэтажными и двухэтажными домами, в которых жили и торговали купцы и ремесленники. Но у этой истории есть и обратная сторона.

Альбина Халел/baq.kz

«Я обратила внимание на плохое состояние некоторых дорог и полное отсутствие тротуаров. Здесь нет туристической инфраструктуры. При этом, мы не выпускали из рук камеру, пока шли по уютным улочкам, здесь хочется фотографировать почти всё. Эти маленькие домики, утонувшие в землю до половины окон, старинные мечети, башенки, наличники. Такого нет в большинстве городов Казахстана. Но такое чувство, что это замечают только туристы и гиды. Странно, что власть не заинтересована в том, чтобы превратить этот район или хотя бы пару улиц в туристические зоны», - поделилась своим мнением астанчанка Асель Тургамбаева.

Альбина Халел/baq.kz

По мнению краеведов и экскурсоводов татарская слобода представляет большой интерес для туристов. Однако сейчас застройщики активно скупают частный сектор, на месте которого возводят разноликие новоделы. Строительство многоэтажек отбивает затраты уже через пару лет.

«В исторических поселениях под ногами лежит новая экономика. Если развивать исторический туризм через сохранение наследия, то город выиграет, только позже. Мы хорошо понимаем, что выкупать частные дома на государственные средства — это долгий и дорогой процесс. И в Семее нет программы по сохранению целых поселений. Поэтому и приходится показывать те дома и улицы, по которым ещё можно читать историю. Надеемся, что в ближайшее время из-за растущего интереса к нашему городу здесь всё-таки положат тротуары», - говорит экскурсовод Алина.

Когда город становится тёмным

Вечерний Семей открывает ещё одну сторону городской среды. Туристка из Швейцарии, была здесь в октябре, впечатлена богатой историей города, его легендами и архитектурой. Но самостоятельные вечерние прогулки оказались для неё не слишком привлекательными. Причина - недостаточное освещение.

«Я прилетела в Семей после обеда, разместилась в гостинице, поужинала и хотела прогуляться по городу, составить первое впечатление перед встречей с гидом. Но была разочарована. Улицы плохо освещены, в некоторых переулках вообще не горят фонари. Но отмечу, что некоторыми зданиями я всё-таки любовалась благодаря подсветке. Учитывая, что в Семее очень рано темнеет, нужно обратить внимание на эту проблему», - говорит гостья из Швейцарии Елена Лауренти.

Альбина Халел/baq.kz

Туристка призналась, что не чувствовала себя в безопасности, гуляя в вечернее время.

Альбина Халел/baq.kz

Туристическая привлекательность города не ограничивается памятниками и организованной экскурсией. Нередко гость хочет самостоятельно прогуляться, поужинать, посмотреть на старую архитектуру, вернуться в гостиницу или просто посидеть у реки.

«В Семее не так много освещённых улиц, которые можно комфортно разглядывать в темноте. Как правило, это те же самые улицы, по которым мы водим экскурсии днём, плюс наш подвесной мост, посмотреть на который специально едут из других городов. Но надо понимать, что в Семее больше 60 зданий-памятников, которые разбросаны по всему городу, а также десятки памятников скульптуры, барельефы. И в условиях раннего заката неосвещённые красоты остаются отрезанными от туристических маршрутов», - поделилась личным опытом экскурсовод Алина.

Подсветка исторических фасадов, грамотно организованные пешеходные пространства и освещённые переходы могли бы сделать вечерний Семей самостоятельной частью туристической программы, говорит наш спикер.

Семей - отправная точка путешествий

С образованием области Абай Семей становится самостоятельным туристическим направлением, но всё же остаётся отправной точкой для путешествий по всей области Абай. В регионе есть самые разные природные, исторические и культурные достопримечательности: Жидебай, Алаколь, Шипалы, Коныр-Аулие, сосновый бор, Иртыш, Елеке-Сазы.

Для этого Семей должен выполнять роль полноценного туристического центра, считают в Ассоциации туризма области Абай. Здесь путешественнику необходимо остановиться, переночевать, поесть, получить информацию о маршрутах, найти транспорт и организовать дальнейшую поездку.

«Город должен быть удобен не только для тех, кто приехал посмотреть на его собственные достопримечательности, но и для тех, кто оказался здесь для знакомства с областью. Речь идёт уже не только о ремонте отдельных улиц или благоустройстве нескольких исторических объектов, а о создании условий для развития туризма во всём регионе», - говорят в Ассоциации.

Альбина Халел/baq.kz

На примере гостя из России, который ехал на Алаколь через Семей, мы видим, что в городе есть проблема с сувенирной индустрией.

«Я искал лавку, где бы в одном месте продавались изделия разных местных мастеров. Но, найти единое пространство с такой продукцией мне не удалось, - говорит Сергей Поляков из Новосибирска. - Причём я знаю, что здесь много талантливых ремесленников, я жил в Семее и помню эти яркие выставки на праздничных ярмарках. Хотелось приобрести что-то на память. Удалось найти, но не сразу».

Представители сферы туризма регулярно напоминают власти и бизнесу идею открытия специализированного пространства, где местные мастера могли бы представлять и продавать свои работы. Такая локация одновременно поддерживала бы предпринимателей, знакомила приезжих с местной культурой и формировала дополнительную точку притяжения в историческом центре.

Сохранить и показывать

Примерно в 40 километрах от города краеведы установили знак, который обозначает настоящий географический центр Евразийского континента. Это ещё одна необычная особенность Семея, которая вскоре станет частью туристических программ.

При этом в самом Семее продолжается снос старинных зданий, которые не имеют официального охранного статуса. Краеведы и защитники городской среды активно выступают за их сохранение, пытаясь привлечь внимание общественности и властей к исторической ценности таких объектов.

Проблема заключается в том, что отсутствие охранного статуса зачастую воспринимается как отсутствие какой-либо ценности вообще. Между тем историческая среда формируется не только объектами, включёнными в государственные списки памятников.

Альбина Халел/baq.kz

«В Семее есть десятки зданий, которые не претендуют на статус памятника, но создают масштаб и характер улицы. Если убрать несколько таких домов, то историческая застройка может потерять свою целостность. Тут же возникает следующий вопрос: насколько органично новая архитектура вписывается в историческую среду и остаётся ли в городе место для его собственной истории? Люди понимают, что Семей не должен превращаться в музей под открытым небом. Но и терять свою архитектурную индивидуальность ради очередного типового здания ему тоже незачем», - подытожила перечисление проблем наш спикер, экскурсовод Алина.

В Семей едут за историей и просвещением, за именами и легендами, за многослойной культурой и архитектурой, которая создавалась годами.

Альбина Халел/baq.kz

Остаётся сделать так, чтобы экскурсионная прогулка по старому городу запоминалась туристу не только рассказом о купеческом прошлом или биографии Абая, но и возможностью спокойно пройти по улице, рассмотреть фасад, задержаться у исторического дома и безопасно вернуться в гостиницу.