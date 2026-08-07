«Семей Орманы» получил новую противопожарную технику на 3,1 млрд тенге

Для государственного лесного природного резервата «Семей Орманы» закупили новую специализированную технику на сумму более 3,1 млрд тенге. Средства были выделены из утилизационного платежа через АО «Жасыл даму», передает BAQ.KZ.

Обновление техники должно помочь лесным службам быстрее реагировать на возгорания и эффективнее бороться с лесными пожарами.

В распоряжение резервата поступили:

39 пожарных автоцистерн ;

; 10 тракторов ;

; 26 автомобилей повышенной проходимости.

Эта техника будет использоваться для тушения лесных пожаров, патрулирования территории и проведения противопожарных мероприятий.

Необходимость модернизации материально-технической базы стала особенно актуальной после крупных лесных пожаров последних лет. Новое оборудование должно сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации и повысить уровень защиты лесного фонда.

В АО «Жасыл даму» сообщили, что с 2024 года на закупку специализированной техники для национальных парков, заповедников, лесных резерватов и лесхозов по всей стране уже направлено более 33,1 млрд тенге.

За это время природоохранные организации получили 1006 единиц техники, включая пожарные автоцистерны, внедорожники, тракторы и другую спецтехнику, предназначенную для предупреждения и тушения лесных и степных пожаров.

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