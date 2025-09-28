  • 28 Сентября, 03:46

Семей почувствовал землетрясение силой 2 балла

Пострадавших нет.

Сегодня, 01:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
aa.com.tr Сегодня, 01:45
Сегодня, 01:45
45
Фото: aa.com.tr

27 сентября в 22:51 по времени Астаны сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК зафиксировала землетрясение, передает BAQ.KZ. Эпицентр находился на территории Казахстана, в 852 км северо-восточнее Алматы. В Семее сила подземных толчков составила 2 балла.

По оперативной информации, данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Самое читаемое

Наверх