Семей почувствовал землетрясение силой 2 балла
Пострадавших нет.
Сегодня, 01:45
27 сентября в 22:51 по времени Астаны сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК зафиксировала землетрясение, передает BAQ.KZ. Эпицентр находился на территории Казахстана, в 852 км северо-восточнее Алматы. В Семее сила подземных толчков составила 2 балла.
По оперативной информации, данных о разрушениях и пострадавших не поступало.
