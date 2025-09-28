27 сентября в 22:51 по времени Астаны сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК зафиксировала землетрясение, передает BAQ.KZ. Эпицентр находился на территории Казахстана, в 852 км северо-восточнее Алматы. В Семее сила подземных толчков составила 2 балла.

По оперативной информации, данных о разрушениях и пострадавших не поступало.