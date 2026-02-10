Семей превратился в ледовый каток: дороги скользят, школы закрыты

10 февраля в Семея из-за сильного гололёда осложнилась ситуация на дорогах и тротуарах, передает BAQ.KZ.

В акимате города сообщили, что все коммунальные службы работают в усиленном режиме, ведётся обработка опасных участков противогололёдными материалами, задействована специализированная техника и персонал.

В школах города учащиеся переведены на дистанционное обучение, студенты первых двух курсов колледжей также остались дома.

Жители в социальных сетях жалуются, что транспорт скользит по проезжей части, машины не справляются с поворотами и уходят в занос, а дороги сравнивают с ледовым катком.

"Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание. Ход выполнения работ находится на постоянном контроле", – отметили в акимате.

 
 
 
 
 
