Семей превратился в ледовый каток: дороги скользят, школы закрыты
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
10 февраля в Семея из-за сильного гололёда осложнилась ситуация на дорогах и тротуарах, передает BAQ.KZ.
В акимате города сообщили, что все коммунальные службы работают в усиленном режиме, ведётся обработка опасных участков противогололёдными материалами, задействована специализированная техника и персонал.
В школах города учащиеся переведены на дистанционное обучение, студенты первых двух курсов колледжей также остались дома.
Жители в социальных сетях жалуются, что транспорт скользит по проезжей части, машины не справляются с поворотами и уходят в занос, а дороги сравнивают с ледовым катком.
"Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание. Ход выполнения работ находится на постоянном контроле", – отметили в акимате.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Назначены прокуроры Астаны и Шымкента
- С 1 июля электросамокаты в Казахстане признаются транспортом: в Алматы прошли обсуждения
- В Алматы продолжается развитие радиальных магистралей с выходом на БАКАД
- Команда казахстанского спецназа лидирует в соревнованиях UAE SWAT Challenge
- 4 квартиры, дома в Астане и Эмиратах: АФМ завершило расследование в отношении лже-комиссионки