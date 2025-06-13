Недавно Абайская область отметила третью годовщину со дня своего основания — 8 июня 2022 года она официально появилась на карте Казахстана. За это время её административный центр, город Семей, успел побывать как в числе лидеров, так и аутсайдеров различных национальных рейтингов. Так, в 2023 году он занял первое место по уровню социально-экономического развития, а годом ранее оказался на последней строчке в рейтинге качества жизни, составленном Институтом экономических исследований. В 2024 году, по данным Бюро национальной статистики, Семей вышел на второе место среди казахстанских городов по оттоку населения, уступив лишь Конаеву. Корреспондент BAQ.KZ решил разобраться, почему присвоение статуса областного центра не привело к демографическому росту, кто уезжает из Семея — и по каким причинам.

Там, где нас нет

Согласно данным первого кредитного бюро, основанных на исследовании бюро нацстатистики, в Семее проживает 314,1 тысяча человек, за год количество горожан уменьшилось на 5,1 %. В начале лета эта информация вызвала интерес в интернете и реакцию акимата Семея. Администрация поспешила опубликовать опровержение.

Городские чиновники назвали информацию о снижении численности населения недостоверной и поспешили поделиться своими официальными расчётами.

"В декабре 2023 года все пригородные сёла Семея включили в состав нового района Жанасемей. В результате чего произошло статистическое снижение численности населения города. По состоянию на апрель 2024 года численность населения Семея составляла 314 105 человек. В настоящее время наблюдается положительная динамика - по данным за апрель население города Семей составляет 314 130 человек", - говорится на сайте акимата Семея.

И всё же информация об оттоке населения из Семея, и в целом из области имеет реальную почву, миграцию здесь наблюдают уже невооружённым глазом.

По данным на 1 апреля в целом по области проживает 601,4 тысяч человек, в том числе городских жителей - 374,4 тысяч человек (62,3%), а сельских - 227 тысяч человек (37,7%).

Естественный прирост населения с начала года составил 684 человека (за аналогичный период прошлого года было 972 человека). Сальдо миграции отрицательное - минус 2093 человека. Большая часть переезжают внутри страны.

Почему казахстанцы уезжают из аулов? О жизни в глубинке и причинах социально-демографической проблемы вы можете узнать из репортажа.

Мы изучили данные Департамента статистики области Абай. На протяжении последних трёх лет, начиная с 2022 года, сальдо миграции стабильно отрицательный. Из Семея и некоторых районов региона активно уезжают, чаще - в другие города Казахстана, реже - в другие страны.

Врач-кардиолог из Семея с 15-летним стажем уже давно подумывает уехать в Астану. Имя своё называть не хочет, но поделился личной историей. Его приглашают в столичные клиники. Говорит, что пока раздумывает над предложениями. Родной город не отпускает, здесь друзья, родные, стабильность с жильём - у него две квартиры. И стойкая надежда, что город преобразится.

"Жена хочет переехать в Астану, я не очень. Для меня там уже готово рабочее место, обещают хорошую зарплату. Но вопрос с жильём придётся решать самому. Думая о будущем своих детей могу сказать, что школьное образование они могут получить и здесь, у нас хорошие педагоги, в Семее красивая природа, вкусная вода, чистый воздух, а это много значит. Но такое чувство, что люди этого не ценят. Рано или поздно начинаешь уставать от коммунального беспорядка. Сами видите, какие у нас дороги. На улицах неопрятно, те же входные группы бизнесмены не могут привести в порядок - прополоть и убрать мусор. Здания рушат, лепят многоэтажки, с улиц исчезла красота. Все думают только о том, как заработать - и малый и средний бизнес. Всё это утомляет и хочется пожить в лучших условиях", - говорит наш собеседник.

Его коллеги уже обоснвоались в медучреждениях крупнейших городов Казахстана. Ведут частный приём, проводят операции в государственных больницах. И возвращаться не собираются. Так Семей теряет опытных специалистов.

В поисках лучшей жизни

Итак, в судьбоносном 2022 году в область прибыло 16 076 человек, а выбыло 23 139 человек. Большая часть покинувших родные пенаты уехали в другие регионы Казахстана. Между тем в этот период было довольно много уехавших за рубеж: выбыло 831 человек, прибыло 171. Это самый большой показатель внешней миграции за последние три года.

В 2023 году интерес к региону словно возрос, на ПМЖ приехало 19 965 человек, но и выбыло не мало - 27106 человек. Внешняя миграция выглядела так: на 168 прибывших зафиксировано 561 уехавших из страны.

Большой отток населения кроме Семея наблюдался в Урджарском, Аягозском и Аксуатком районах области.

В 2024 году миграция подросла ещё больше - в область Абай прибыло 29.483 человека, а уехали 38 271 жителей.

Внешняя миграция выглядит так: в другие страны уехали 542 человека, а приехали 106.

Остальные 37 000 человек "кочевали" по Абайской области и между регионами Казахстана. В частности из Семея в 2024 году уехало 14 928 человек.

За период с января по март 2025 года население Абайской области сократилось на 2 тысячи человек - местом проживания её выбрали почти 8 000 человек, а покинули – 10 086 жителей.

Если посмотреть на цифры, то самый большой поток населения из Абайской области отмечается по направлениям в Алматы и Астану. Реже переезжают в Усть-Каменогорск и Павлодар. А кто-то выбирает Риддер в силу природных достопримечательностей. .

Ещё один пример, но уже культурного поиска, реализовался в Алматы. Ильяс Курмангалиев переехал в южную столицу 10 лет назад. Оба супруга - творческие личности. Она - дизайнер, он - арт-менеджер и музыкант.

"Хотел больше тусоваться с современными художниками, принимать участие в курсах о культуре, в частности - об урбанистике, архитектуре, культурной памяти и прочем. Переехал и всё это получил. Да. В итоге все эти знания всегда хотел реализовать именно в Семее. Кое-что получилось, но в целом хочется большего. Приезжая в Семей с идеями, часто встречаю отсутствие поддержки, понимания… Но возможно, это мои проблемы, связанные с умением убеждать, чем с реальным отсутствием интереса к культуре города семейчан", - размышляет Ильяс Курмангалиев.

О плюсах и минусах родного города

Корреспондент BAQ.KZ провёл небольшой опрос среди семейчан, которые имеют опыт жизни в других городах и странах. Мы задали два главных вопроса: почему из Семея уезжают люди? И что, несмотря ни на что, заставляет остаться? Ответы оказались неожиданно обнадёживающими - даже столкнувшись с трудностями, многие респонденты находят поводы ценить жизнь в родном городе.

"Почему стоит оставаться в Семее? Думаю, для кого-то здесь есть стабильная экономическая и социальная основа - работа. А ещё это чувство дома, уюта, ностальгии. А почему уезжают? Думаю, это судьба большинства городов с населением свыше 300 тысяч. В Семее ограниченные возможности для самореализации: здесь есть торговля и лёгкая промышленность, но почти отсутствуют крупные отрасли — машиностроение, металлургия, нет развитой сферы офисной занятости для экономистов, маркетологов и других специалистов", - рассказывает житель города Александр.

Светлана, вернувшаяся в Семей из России, делится своим опытом:

"У меня были семейные обстоятельства - мама осталась одна, а в Россию её перевезти не получилось. В итоге я довольна, что вернулась. Здесь мне комфортнее, ближе менталитет. В студенчестве, когда мы собирались у кого-то дома готовиться к экзаменам, никто даже чаем не угощал — всё по-европейски, каждый сам по себе. А у нас люди более открытые, гостеприимные. Ещё одно преимущество - в Казахстане проще вести бизнес. У меня подруга работает аудитором в Москве — мы часто сравниваем. Там почти нет таких госпрограмм и субсидий, как у нас. И налоговая политика мягче. Радуемся и работе электронного правительства, и принципу "одного окна". Во многих странах по-прежнему огромные проблемы с бюрократией".

Результаты опроса также показали: почти в каждой семье есть родственники или друзья, покинувшие Семей. В основном это специалисты с техническими или гуманитарными профессиями, востребованными в других регионах и за рубежом.

Утечка мозгов

В миграционной полиции Абайской области тоже замечают нарастающий отток населения в другие страны. Среди принимающих государств лидируют Россия, Германия и США.

"Между Казахстаном и Россией визы не предусмотрены, есть регистрация временного проживания. Уезжающие получают в соседней стране вид на жительство либо временную регистрацию. Молодёжь в большинстве своём уезжает учиться", - рассказала старший инспектор управления миграционной службы ДП области Абай, капитан полиции Мадина Ибраева.

С 30 июня 2025 года вступят в силу изменения въезда в Российскую Федерацию. Они охватят все пункты пропуска через границу. У каждого появится личный цифровой профиль. О биометрических данных и особом приложении вы можете узнать здесь.

Но некоторые студенты заявляют свой отъезд как временный, планируя вернуться, но в результате пускают корни в другой стране. Поэтому часть уехавших пока остаётся неучтённой.

"Я учился в Томске, ещё когда Семей входил в состав объединённой Восточно-Казахстанской области. Жил в общежитии. Из всех студентов, уехавших из Семея и Усть-Каменогорска, обратно в Казахстан вернулись не больше 5–10%. Уезжают массово и, как правило, не возвращаются", - рассказывает семейчанин Асхат Ахатов.

По официальным данным, в прошлом году на постоянное место жительства за границу выехали 310 жителей Абайской области. Трое из них переехали в США. В то же время в регион отмечается прирост иностранных мигрантов, большинство из которых — граждане России.

От Стамбула до Урджара: кого привлекает Семей сегодня

В качестве нового дома нашу область выбирают, как правило, соотечественники, которые либо родились здесь, либо имеют многочисленную родню в Казахстане.

"Сейчас модно всё бросить и начать жизнь с чистого листа. Всё продать и уехать. Средний возраст - где-то 35-50 лет. Я работаю в миграционной службе 8 лет, и уже убедилась в нарастании этой тенденции", - говорит Мадина Ибраева. Я знаю немало случаев, когда в наш город, на родину возвращались этнические казашки, у которых не сложилась семейная жизнь с иностранцами. Они уезжали за мужьями в Азербайджан, Таджикистан, Турцию, Пакистан, и довольно часто уходили из новой семьи из-за разницы в менталитете и устоях. Привыкнуть быть второй или третьей женой, чтить другие традиции, кардинально менять образ жизни для них оказалось непосильным".

Национальный состав и колорит населения Семея меняется ежегодно. Во многом благодаря студентам-иностранцам. В знаменитый Медуниверситет приезжают учиться из Пакистана и Индии, Турции, Афганистана, Йемена.

На ПМЖ чаще всего приезжают оралманы из Таджикистана, Молдовы, Индии, Кыргызстана, Монголии, Турции, Узбекистана, и, конечно же, Китайской Народной Республики.

Если говорить в целом об Абайской области, то в Урджарском районе увеличился приток оралманов из соседнего Китая, с которым граничит регион.

Образование новой административной единицы также способствует развитию бизнес-туризма. Из поднебесной всё чаще прибывают разные специалисты для коллаборации казахстанского и китайского производства.

Согласно генеральному плану, утверждённому в конце 2024 года, прежние городские власти прогнозировали стремительный рост численности населения Семея: к 2030 году - до 340 тысяч человек, к 2040-му — до 385 тысяч, а к 2055 году — до рекордных 460 тысяч.

Напомним, Абайская область была образована 8 июня 2022 года одновременно с областями Жетысу и Улытау. За три года в Семее сменились три акима, а в области - два. С декабря 2024 года руководителем региона является Берик Уали. До него на посту почти два с половиной года находился Нурлан Уранхаев.