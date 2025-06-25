В Казахстане фиксируется заметное снижение преступлений в сфере семейно-бытового насилия, передает BAQ.KZ. Об этом заявил Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев на сайд-ивенте в Женеве в рамках 59-й сессии Совета по правам человека ООН.

Согласно озвученным данным, с января по май 2025 года к административной ответственности за противоправные действия в семье были привлечены 46 283 человека — это на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Рост количества наказаний эксперты связывают с усилением правовых механизмов, в том числе с рекриминализацией побоев и причинения легкого вреда здоровью.

Инициатива уже приносит результат:

число убийств, связанных с семейным насилием, снизилось на 34%. Это почти в три раза превышает общее снижение числа убийств по стране (13%).

Также наблюдается ощутимое уменьшение других тяжких преступлений в семье:

причинение тяжкого вреда здоровью в семейной сфере снизилось на 30%, в то время как общее снижение составило лишь 15%;

по преступлениям средней тяжести снижение в семье достигло 33% против 10% в целом.

Одними из ключевых инструментов борьбы с насилием стали защитные предписания, расширение возможностей полиции, работа горячей линии, а также активное вовлечение институтов гражданского общества. По словам Артура Ластаева, "профилактика и защита жертв — в центре государственной политики в области прав человека".