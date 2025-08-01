С начала 2025 года в Казахстане наблюдается резкий рост числа уголовных дел в семейно-бытовой сфере — 1 370 эпизодов за январь–май против 406 за тот же период 2024 года, передает BAQ.KZ.

Однако, по мнению экспертов, это не сигнал об усилении насилия в семьях, а свидетельство успешного снижения его скрытности. Переквалификация многих правонарушений из административных в уголовные — результат масштабной реформы, вступившей в силу в 2024 году.

Вместе с тем статистика показывает позитивную динамику по ряду особо тяжких преступлений. Количество убийств в семьях сократилось на 36% — с 50 до 32 случаев. Также снизились показатели по статьям УК, связанным с причинением вреда здоровью: тяжкий вред (статья 106) — минус 29% (с 122 до 86 случаев), менее тяжкий вред (статья 107) — минус 34% (с 146 до 97 случаев). Всего число особо тяжких преступлений в семейной среде уменьшилось почти вдвое — с 94 до 53.

Параллельно с ростом уголовных дел усилилась и поддержка пострадавших. За пять месяцев 2025 года помощь в кризисных центрах получили 2 898 человек, из них 986 женщин и 1 912 детей. Горячая линия 111 зарегистрировала 1 459 обращений — на 42% больше, чем годом ранее. Это говорит о том, что люди всё чаще обращаются за помощью, а механизмы реагирования начинают работать.